Все, що вище 29 буде в цьому році продавайте і більше його не покупайте в цьому році, далі я дам вам,якщо мене знову не забанять на цілий місяць, ознаку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:56
Все, що вище 29 буде в цьому році продавайте і більше його не покупайте в цьому році, далі я дам вам,якщо мене знову не забанять на цілий місяць, ознаку
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мне кажется тут публика значительно преувеличивает негативное влияние КДВ на экономику, если отбросить Киев, Одессу и Львов - то в остальной Украине 90% населения и раньше не ходили в кино, рестораны, спортзалы и барбершопы.
Легко проверяется статистикой макдональдсов по Украине
Вся Украина - 93 заведения. Киев, Одесса и Львов - 56 заведений. 37 заведения - вся остальная страна.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так и 90% денег крутится в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:05
Віталька, схаменись!
Я витратив на читання твоїх текстів дуже багато часу, десь 25 хлилин свого життя, що тобі сказати- тм банківський робітник, який на форум-фінанс безоплатно рекламує свій банк в зааулірованій формі.
Ти просто менеджер банківських послуг.
Про що ти пташка кажешь? :
Я на відміну від тебе, тутай не за грощі, а ти за грощі.
Я ж знаю
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:05
Если как Вы пишете в этих городах крутится 90% денег, то эти города отлично переживут КДВ, а в остальной части Украины ничего особого от КДВ не изменится.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:10
Это преувеличение - по доле ФОТ, например, на Киев, Одесскую, Днепровскую, Харьковскую и Львовскую области приходится 49%. Миллионники, кроме Киева, просто Госстат не разбивает на облцентр и остальную область. Так было бы еще меньше - <40%.
"Крутятся" - не равно "осваиваются"...
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:28
запорожье.
самолёты в египет забиты на 100% на ближ. 2 недели.
у кого были бабки они так и есть при карантине.
умерли тур. агенства у кого руководителям за +50 и они не занимаются современными рекламными фишками.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:31
Так цены ж стартуют от $150 на двоих за 4 ночи, вот и летит народ.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:41
ещё и очередь в тур. агенстве, там где работают молодые и энергичные руководители.
а др. смотрю закрываются - говорят нет спроса.
всё в современных рекламных продуктах.
одни по старинке - типа есть сайт тур агенства и пипец - нет людей, а др. ютуб, блогеры и т.д. - народ идёт в этот офис
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:44
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