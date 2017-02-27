я свободный человек ни на кого не работаю, а собственного банка у меня нет. Невысокая цена вашим прогнозам, если образно даже в зайце видите слона.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я свободный человек ни на кого не работаю, а собственного банка у меня нет. Невысокая цена вашим прогнозам, если образно даже в зайце видите слона.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:49
я и говорю, что одни плачутся, что типа корона и народ не летит, т.к. не пользуются сетями, а др. в это время косят монеты и им по барабану ковит
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:57
Это же говорит и о том, что КВД не решит проблему с эпидемиологической ситуацией. Увы, тут другого не дано - то, что поможет снизить заболеваемость, ударит и по экономике. А вот наоборот может и не сработать по примеру Швеции и Беларуси - отсутствие противоэпидемиологических мероприятий экономику все равно не сбережет
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:07
Биткоин будет по миллиону баксов.
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:16
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:26
Ой вей, до чого тут кошторис біткоїна?
Біткоін і все що зтворили потім, хто зробив?
Хто дав добро на те, щоб кріптовалюти мали життя?
Кріптовалюти-це, як привчання заздалегідь, я вам ще 3 тиждні потому казав - подивіться серіал 1-
й сезон "Скользящие" , там все , що відбувається вже з другої серії.
Хлопці!
Ви навіть не зрозуміли нічого, що я вам тлумачив, ну й годі,
шукайте
мене на ютубі через тиждня 2 під тим же ніком.
Бо тутай я втомився витрачати час на повідомлення,які зтирають.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 11 лис, 2020 22:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:29
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:37
Розумію ваш сарказм, але ніхто вам нічого не буде з вакциною робити, просто зараз тренуються робити на підставах Ковід , що завгодно, а назавтра- тю-тю, кеш буде за межами закону Світу, тобто, нащі олігархи обирають нас під усякі можливості, а той, хто вигадав Ковід вже зробе грощі з місцевої олігархії , корпорацій, і т.п.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 11 лис, 2020 22:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я в детсаду тоже хвастался, пока мне не объяснили как это со стороны выглядит. Каким наивным надо быть чтобы думать что за писульки на форумах в этой стране кому-то платят... Когда я работал в большом бизнесе, "отзывы покупателей" писали персональщица, офис-менеджер и ещё несколько мелких сотрудниц абсолютно бесплатно. Кажется им даже спасибо не сказали.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 лис, 2020 22:49, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:47
Trast
Да не будет кеш в обозримом будущем отменен, хватит уже этот бред нести.
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