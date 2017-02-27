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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6769677067716772>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 212
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
80
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
16
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Я ж знаю
я свободный человек ни на кого не работаю, а собственного банка у меня нет. Невысокая цена вашим прогнозам, если образно даже в зайце видите слона.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:49

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:одни по старинке - типа есть сайт тур агенства и пипец - нет людей, а др. ютуб, блогеры и т.д. - народ идёт в этот офис

по старинке уже не работает, сейчас да, через соцсети продвигаются туры в основном

я и говорю, что одни плачутся, что типа корона и народ не летит, т.к. не пользуются сетями, а др. в это время косят монеты и им по барабану ковит :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:57

  BIGor написав:Мне кажется тут публика значительно преувеличивает негативное влияние КДВ на экономику


Это же говорит и о том, что КВД не решит проблему с эпидемиологической ситуацией. Увы, тут другого не дано - то, что поможет снизить заболеваемость, ударит и по экономике. А вот наоборот может и не сработать по примеру Швеции и Беларуси - отсутствие противоэпидемиологических мероприятий экономику все равно не сбережет
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:07

  Trast написав:
  zРадио написав:
  Trast написав:тому долар в наступному році нікому вже дійсно буде не потрібен, але ж-він сам втратить десь 10% в Штатах


На что опираетесь, делая подобные заявления? Или просто доморощенное мнение? Потому что ФРС из кожи вон лезет, чтобы не допустить дефляцию, а вы разбрасываетесь величинами, равными кумулятивной инфляции доллара за последние 7 лет. "Семилетка за один год" - это даже не в духе ЦК :mrgreen:

Все просто, як банан-майже , не пройде і півроку, всіх переведуть на цифрові грощі, кеш буде поза законом.
Що буде далі?
Здогадаєшься?


Биткоин будет по миллиону баксов. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:16

  vitaliian написав:
  Trast написав:Я ж знаю
я свободный человек ни на кого не работаю, а собственного банка у меня нет. Невысокая цена вашим прогнозам, если образно даже в зайце видите слона.

Та я ж тут не за грощi пишу, тому , на відміну від вас, у мене завжди прогнози співпадають:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:26

  andrein написав:
Биткоин будет по миллиону баксов. :)

Ой вей, до чого тут кошторис біткоїна?
Біткоін і все що зтворили потім, хто зробив?
Хто дав добро на те, щоб кріптовалюти мали життя?
Кріптовалюти-це, як привчання заздалегідь, я вам ще 3 тиждні потому казав - подивіться серіал 1-
й сезон "Скользящие" , там все , що відбувається вже з другої серії.

Хлопці!
Ви навіть не зрозуміли нічого, що я вам тлумачив, ну й годі,
шукайте
мене на ютубі через тиждня 2 під тим же ніком.
Бо тутай я втомився витрачати час на повідомлення,які зтирають.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 11 лис, 2020 22:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:29

  Trast написав:Все просто, як банан-майже , не пройде і півроку, всіх переведуть на цифрові грощі, кеш буде поза законом.


Электронные кошельки будут на чипе, который вколят вместе с вакциной, для чего и придумали ковид. Ясно, понял :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:37

  zРадио написав:
  Trast написав:Все просто, як банан-майже , не пройде і півроку, всіх переведуть на цифрові грощі, кеш буде поза законом.


Электронные кошельки будут на чипе, который вколят вместе с вакциной, для чего и придумали ковид. Ясно, понял :mrgreen:

Розумію ваш сарказм, але ніхто вам нічого не буде з вакциною робити, просто зараз тренуються робити на підставах Ковід , що завгодно, а назавтра- тю-тю, кеш буде за межами закону Світу, тобто, нащі олігархи обирають нас під усякі можливості, а той, хто вигадав Ковід вже зробе грощі з місцевої олігархії , корпорацій, і т.п.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 11 лис, 2020 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Та я ж тут не за грощi пишу, тому , на відміну від вас, у мене завжди прогнози співпадають:)
я в детсаду тоже хвастался, пока мне не объяснили как это со стороны выглядит. Каким наивным надо быть чтобы думать что за писульки на форумах в этой стране кому-то платят... Когда я работал в большом бизнесе, "отзывы покупателей" писали персональщица, офис-менеджер и ещё несколько мелких сотрудниц абсолютно бесплатно. Кажется им даже спасибо не сказали.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 лис, 2020 22:49, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:47

Trast
Да не будет кеш в обозримом будущем отменен, хватит уже этот бред нести.
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