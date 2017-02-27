Я так бачу, що з того часу, ви так висновків для себе і не зробили:)
Спілкування з вами залишаю, все зрозуміло, як для мене.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:49
Я так бачу, що з того часу, ви так висновків для себе і не зробили:)
Спілкування з вами залишаю, все зрозуміло, як для мене.
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:52
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