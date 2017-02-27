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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6769677067716772

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 212
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
80
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
16
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:49

  vitaliian написав:
  Trast написав:Та я ж тут не за грощi пишу, тому , на відміну від вас, у мене завжди прогнози співпадають:)
я в детсаду тоже хвастался, пока мне не обьяснили как это со стороны выглядит.

Я так бачу, що з того часу, ви так висновків для себе і не зробили:)
Спілкування з вами залишаю, все зрозуміло, як для мене.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:52

  75stasstas75 написав:Trast
Да не будет кеш в обозримом будущем отменен, хватит уже этот бред нести.

Поживемо і побачимо:)
Trast
 
Повідомлень: 624
З нами з: 10.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 222 раз.
 
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  #<1 ... 6769677067716772
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