Я так бачу, що з того часу, ви так висновків для себе і не зробили:)
Спілкування з вами залишаю, все зрозуміло, як для мене.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:49
Я так бачу, що з того часу, ви так висновків для себе і не зробили:)
Спілкування з вами залишаю, все зрозуміло, як для мене.
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:52
Додано: Сер 11 лис, 2020 23:43
Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа.
Додано: Сер 11 лис, 2020 23:47
А вот и недвига пошла.
Ціни на столичну нерухомість:
за даними порталу Address.ua, в жовтні медіанна ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці становила 1048 дол. США/кв.м, що на 5% нижче значення минулого місяця;
цей показник в категорії однокімнатних квартир в жовтні знизився в ціні на 7%, і склав 1049 дол. США/кв.м;
ціна двокімнатних – 974 дол. США/кв.м., що на 4% нижче, ніж у вересні;
медіанна ціна трикімнатних квартир склала 1174 дол. США/кв.м., що на 4% менше значення минулого місяця.
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:43
zРадио
В Україні тіньовий дохід не порахований, з його урахуванням Україна десь між Швейцарією та США
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:49
andrein
Судя по ценам на недвижимость, мы почти что Мюнхен образца 2009 года:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48194 ... lnyj-puzyr
Средняя по бундесу пишут -3.7 евро,учитывая почти дармовые кредиты, киевская даже казалось бы столь невысокая планка-смотрится на моменте дороговато.
И если серьезно,то учитывая скорость деградации,
"пшик" на РН будет приближаться по мере ослабления
"самой красивой" и
"самой быстрорастущей к доллару в прошлом году"
-мы помним эти гордые напыщенные заголовки в прессе.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 12 лис, 2020 00:53, всього редагувалось 1 раз.
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ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:50
Вранье. Филлипинец быстрее украинца купит Яблокофон. Там за отопление не надо платить.
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:53
Цена за кв. м. в трёхе больше чем в однухе? Всегда считал, что наоборот.
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