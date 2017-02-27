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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6769677067716772

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 213
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
4
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
38%
80
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:49

  vitaliian написав:
  Trast написав:Та я ж тут не за грощi пишу, тому , на відміну від вас, у мене завжди прогнози співпадають:)
я в детсаду тоже хвастался, пока мне не обьяснили как это со стороны выглядит.

Я так бачу, що з того часу, ви так висновків для себе і не зробили:)
Спілкування з вами залишаю, все зрозуміло, як для мене.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:52

  75stasstas75 написав:Trast
Да не будет кеш в обозримом будущем отменен, хватит уже этот бред нести.

Поживемо і побачимо:)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:43

Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа.

https://m.gordonua.com/news/money/bahma ... 27019.html
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:47

А вот и недвига пошла.

Ціни на столичну нерухомість:

за даними порталу Address.ua, в жовтні медіанна ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці становила 1048 дол. США/кв.м, що на 5% нижче значення минулого місяця;

цей показник в категорії однокімнатних квартир в жовтні знизився в ціні на 7%, і склав 1049 дол. США/кв.м;

ціна двокімнатних – 974 дол. США/кв.м., що на 4% нижче, ніж у вересні;

медіанна ціна трикімнатних квартир склала 1174 дол. США/кв.м., що на 4% менше значення минулого місяця.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 00:34

Для любителей покичиться нашим ППС :mrgreen:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 00:43

zРадио
В Україні тіньовий дохід не порахований, з його урахуванням Україна десь між Швейцарією та США :wink:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 00:49

andrein
Судя по ценам на недвижимость, мы почти что Мюнхен образца 2009 года:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48194 ... lnyj-puzyr
Средняя по бундесу пишут -3.7 евро,учитывая почти дармовые кредиты, киевская даже казалось бы столь невысокая планка-смотрится на моменте дороговато.
И если серьезно,то учитывая скорость деградации,
"пшик" на РН будет приближаться по мере ослабления
"самой красивой" и
"самой быстрорастущей к доллару в прошлом году"
-мы помним эти гордые напыщенные заголовки в прессе.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 12 лис, 2020 00:53, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 00:50

Вранье. Филлипинец быстрее украинца купит Яблокофон. Там за отопление не надо платить. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 00:53

  andrein написав:А вот и недвига пошла.

Ціни на столичну нерухомість:

за даними порталу Address.ua, в жовтні медіанна ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці становила 1048 дол. США/кв.м, що на 5% нижче значення минулого місяця;

цей показник в категорії однокімнатних квартир в жовтні знизився в ціні на 7%, і склав 1049 дол. США/кв.м;

ціна двокімнатних – 974 дол. США/кв.м., що на 4% нижче, ніж у вересні;

медіанна ціна трикімнатних квартир склала 1174 дол. США/кв.м., що на 4% менше значення минулого місяця.


Цена за кв. м. в трёхе больше чем в однухе? Всегда считал, что наоборот.
baraka
 
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