zРадио
В Україні тіньовий дохід не порахований, з його урахуванням Україна десь між Швейцарією та США
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:43
zРадио
В Україні тіньовий дохід не порахований, з його урахуванням Україна десь між Швейцарією та США
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:50
Вранье. Филлипинец быстрее украинца купит Яблокофон. Там за отопление не надо платить.
Додано: Чет 12 лис, 2020 02:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это всё , что нужно знать о "траншах" МВФ до конца года
Додано: Чет 12 лис, 2020 04:32
Тоесть до лета точно нет. А пессимистичный вариант раніше 2022 не чекайте.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 12 лис, 2020 08:20
до 2022 эта власть не дотянет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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