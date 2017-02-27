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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6767676867696770

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 214
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
36
28,50-29,00
37%
80
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 00:43

zРадио
В Україні тіньовий дохід не порахований, з його урахуванням Україна десь між Швейцарією та США :wink:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 00:50

Вранье. Филлипинец быстрее украинца купит Яблокофон. Там за отопление не надо платить. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 02:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это всё , что нужно знать о "траншах" МВФ до конца года https://censor.net/ru/news/3230555/miss ... _glava_nbu
dir
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 04:32

  dir написав:Это всё , что нужно знать о "траншах" МВФ до конца года https://censor.net/ru/news/3230555/miss ... _glava_nbu

Тоесть до лета точно нет. А пессимистичный вариант раніше 2022 не чекайте.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 08:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  dir написав:Это всё , что нужно знать о "траншах" МВФ до конца года https://censor.net/ru/news/3230555/miss ... _glava_nbu

Тоесть до лета точно нет. А пессимистичный вариант раніше 2022 не чекайте.



до 2022 эта власть не дотянет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:51

  Ukrainian написав:zРадио
В Україні тіньовий дохід не порахований, з його урахуванням Україна десь між Швейцарією та США :wink:

Чиновники едят мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы

28.30-28.32/28.37-28.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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