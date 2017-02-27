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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6768676967706771>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 215
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
37
28,50-29,00
37%
80
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 00:43

zРадио
В Україні тіньовий дохід не порахований, з його урахуванням Україна десь між Швейцарією та США :wink:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 00:50

Вранье. Филлипинец быстрее украинца купит Яблокофон. Там за отопление не надо платить. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 02:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это всё , что нужно знать о "траншах" МВФ до конца года https://censor.net/ru/news/3230555/miss ... _glava_nbu
dir
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 04:32

  dir написав:Это всё , что нужно знать о "траншах" МВФ до конца года https://censor.net/ru/news/3230555/miss ... _glava_nbu

Тоесть до лета точно нет. А пессимистичный вариант раніше 2022 не чекайте.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 08:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  dir написав:Это всё , что нужно знать о "траншах" МВФ до конца года https://censor.net/ru/news/3230555/miss ... _glava_nbu

Тоесть до лета точно нет. А пессимистичный вариант раніше 2022 не чекайте.



до 2022 эта власть не дотянет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 09:51

  Ukrainian написав:zРадио
В Україні тіньовий дохід не порахований, з його урахуванням Україна десь між Швейцарією та США :wink:

Чиновники едят мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы

28.30-28.32/28.37-28.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:09

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Мне кажется тут публика значительно преувеличивает негативное влияние КДВ на экономику, если отбросить Киев, Одессу и Львов - то в остальной Украине 90% населения и раньше не ходили в кино, рестораны, спортзалы и барбершопы.
так и 90% денег крутится в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове.

Если как Вы пишете в этих городах крутится 90% денег, то эти города отлично переживут КДВ, а в остальной части Украины ничего особого от КДВ не изменится.

Не скажите. В постанове про карантин прописан исчерпывающий перечень объектов, которым разрешено работать в выходные дни. И рынков среди них нет.
Так вот в небольших городах основной торговый движ идет на рынках и около них. Понятно, что по киевским меркам суммы там крутятся смешные, но для местных это всё что есть. И общественный взрыв там неизбежен.
Местным правоохранителям предстоит нелегкий выбор: либо совершать должностное преступление и закрывать глаза на нарушение закона либо становиться изгоем в своём же родном маленьком городе.
Про сёла я вообще молчу, там этот карантин будет профанацией.

Так что не всё так просто в украинском королевстве...
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:12

Денежная масса в Украине в октябре 2020 года возросла на 2% - до 1 трлн 757 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 2,4% - до 581,722 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48196 ... naselennya
................Банки зберегли високі кредитні ставки для населення
Банки зберегли високі кредитні ставки для населення
Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в жовтні 2020 року в національній валюті становили 35,2% річних. .............Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 2,3% до 959 млрд грн........

Надо понимать,о потребкредитах речь идет, ипотека была инфо в среднем- 16-18%,но со стрелкой вверх.

В любом случае и 18% первичка ипотека,и 35% потребкредиты -это температура экономики,
она на моменте - как ковид в медицине.

Страновые риски.
Коллапс рынка труда.
Плавная пока что девальвация.
Проблемы РН.
Истерика в принятии экономических решений.
Неспособность внятно объяснить - как свести концы с концами в 2021-м году.
Прохладное отношение кредиторов как внешних так и внутренних.
Ожидаемый неминуемый рост учетки.

Все это отображено в ставках.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:32

Дурдом. Курс в час по 1 коп. рост. Должно быть наоборот, в час по копейке вниз!
fin
 
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