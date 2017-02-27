Додано: Чет 12 лис, 2020 10:12

Денежная масса в Украине в октябре 2020 года возросла на 2% - до 1 трлн 757 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).



Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 2,4% - до 581,722 млрд грн.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.