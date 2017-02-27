zРадио
В Україні тіньовий дохід не порахований, з його урахуванням Україна десь між Швейцарією та США
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:43
zРадио
В Україні тіньовий дохід не порахований, з його урахуванням Україна десь між Швейцарією та США
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:50
Вранье. Филлипинец быстрее украинца купит Яблокофон. Там за отопление не надо платить.
Додано: Чет 12 лис, 2020 02:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это всё , что нужно знать о "траншах" МВФ до конца года
Додано: Чет 12 лис, 2020 04:32
Тоесть до лета точно нет. А пессимистичный вариант раніше 2022 не чекайте.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 12 лис, 2020 08:20
до 2022 эта власть не дотянет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 12 лис, 2020 09:51
Чиновники едят мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы
28.30-28.32/28.37-28.40
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 12 лис, 2020 10:09
Не скажите. В постанове про карантин прописан исчерпывающий перечень объектов, которым разрешено работать в выходные дни. И рынков среди них нет.
Так вот в небольших городах основной торговый движ идет на рынках и около них. Понятно, что по киевским меркам суммы там крутятся смешные, но для местных это всё что есть. И общественный взрыв там неизбежен.
Местным правоохранителям предстоит нелегкий выбор: либо совершать должностное преступление и закрывать глаза на нарушение закона либо становиться изгоем в своём же родном маленьком городе.
Про сёла я вообще молчу, там этот карантин будет профанацией.
Так что не всё так просто в украинском королевстве...
Додано: Чет 12 лис, 2020 10:12
Денежная масса в Украине в октябре 2020 года возросла на 2% - до 1 трлн 757 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 2,4% - до 581,722 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 12 лис, 2020 10:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48196 ... naselennya
................Банки зберегли високі кредитні ставки для населення
Банки зберегли високі кредитні ставки для населення
Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в жовтні 2020 року в національній валюті становили 35,2% річних. .............Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 2,3% до 959 млрд грн........
Надо понимать,о потребкредитах речь идет, ипотека была инфо в среднем- 16-18%,но со стрелкой вверх.
В любом случае и 18% первичка ипотека,и 35% потребкредиты -это температура экономики,
она на моменте - как ковид в медицине.
Страновые риски.
Коллапс рынка труда.
Плавная пока что девальвация.
Проблемы РН.
Истерика в принятии экономических решений.
Неспособность внятно объяснить - как свести концы с концами в 2021-м году.
Прохладное отношение кредиторов как внешних так и внутренних.
Ожидаемый неминуемый рост учетки.
Все это отображено в ставках.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 12 лис, 2020 10:32
Дурдом. Курс в час по 1 коп. рост. Должно быть наоборот, в час по копейке вниз!
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