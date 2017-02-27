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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6768676967706771

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 215
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
37
28,50-29,00
37%
80
29,00-29,50
17%
36
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:42

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Что будет с курсом в ближайшую неделю и что будет влиять на курсообразование?

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:55

Тем временем:

Плавный выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:

- за последний день ( 12 ноя к 11 ноя ): 0.0 ( 75,060 - 75,060 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 12 ноя к 05 ноя ): -918 млн ( 75,060 - 75,978 млрд грн)
- за последний месяц ( 12 ноя к 12 окт ): -4.37 млрд ( 75,060 - 79,427 млрд грн)

Таким образом, динамика последних месяцев с сокращением портфеля на 1 млрд гривен в среднем за неделю сохраняется.

Стабильность результата - признак мастерства! :D

А вот какие изменения за неделю ( 12 ноя к 05 ноя ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: +6,730 млрд
Юр. лица: +2 млн
Физ. лица: -5 млн
Нерезиденты: -917 млн
Всего: +5,809 млрд

Если учесть, что во вторник в гривне привлекли 5,8 млрд по номинальной стоимости, то баланс сходится.

Интерсно, что в последние дни выход слегка замедлился, хотя, казалось бы, выходить сейчас при курсе 28.1 - 28.2 несколько прибыльнее, чем неделю назад по 28.5. В общем, это странные пчелы и несут они странный мед.

----------------------------------------
(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:В постанове про карантин прописан исчерпывающий перечень объектов, которым разрешено работать в выходные дни. И рынков среди них нет.

Так є перелік, хто саме має працювати на вихідних! І серед них ринків немає!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48200 ... hu-vid-mvf

Учитывая казалось бы алогичный рост курса наличного доллара на фоне КВД,ну пусть не рост, но не снижение вниз с пробитием 28, лично в последнее время стал рассматривать и пессимистический вариант
экономической реальности в 2021-м:

1.Более мощная девальвация гривны, уже не до курса 29-30, а до уровней 32-35.

2.Стагнация темпов ВВП.

3.Реальная инфляция - 15-20%, эти цифры практически неминуемы.

4.Крах РН, понижение долларовой цены на 20-25%.Обвал рынка коммерческой недвижимости, начался уже сейчас, жилая также еще просядет.

5.Умеренные копеечные вливания МВФ и других кредиторов, которые всего лишь позволят избежать неконтролируемой девальвации до 40 плюс.

6.Раскачивание лодки, и возможность досрочных.

7.Отстрочка вопроса рынка земли, усушка -утряска ,секвест и т.п. в госбюджете.

Не претендую на прогноз и на слишком большую вероятность такого развития событий.

Но тучи сгущаются, с каждым месяцем, поэтому - всего лишь как вариант, пусть и не с самой большой вероятностью- имеет право на существование.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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