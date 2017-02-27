Рекомендуем к просмотру
С ув.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 10:42
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 12 лис, 2020 10:55
Тем временем:
Плавный выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:
- за последний день ( 12 ноя к 11 ноя ): 0.0 ( 75,060 - 75,060 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 12 ноя к 05 ноя ): -918 млн ( 75,060 - 75,978 млрд грн)
- за последний месяц ( 12 ноя к 12 окт ): -4.37 млрд ( 75,060 - 79,427 млрд грн)
Таким образом, динамика последних месяцев с сокращением портфеля на 1 млрд гривен в среднем за неделю сохраняется.
Стабильность результата - признак мастерства!
А вот какие изменения за неделю ( 12 ноя к 05 ноя ) по всем категориям:
НБУ: 0
Банки: +6,730 млрд
Юр. лица: +2 млн
Физ. лица: -5 млн
Нерезиденты: -917 млн
Всего: +5,809 млрд
Если учесть, что во вторник в гривне привлекли 5,8 млрд по номинальной стоимости, то баланс сходится.
Интерсно, что в последние дни выход слегка замедлился, хотя, казалось бы, выходить сейчас при курсе 28.1 - 28.2 несколько прибыльнее, чем неделю назад по 28.5. В общем, это странные пчелы и несут они странный мед.
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(Полная картина здесь:
Додано: Чет 12 лис, 2020 11:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так є перелік, хто саме має працювати на вихідних! І серед них ринків немає!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 12 лис, 2020 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48200 ... hu-vid-mvf
Учитывая казалось бы алогичный рост курса наличного доллара на фоне КВД,ну пусть не рост, но не снижение вниз с пробитием 28, лично в последнее время стал рассматривать и пессимистический вариант
экономической реальности в 2021-м:
1.Более мощная девальвация гривны, уже не до курса 29-30, а до уровней 32-35.
2.Стагнация темпов ВВП.
3.Реальная инфляция - 15-20%, эти цифры практически неминуемы.
4.Крах РН, понижение долларовой цены на 20-25%.Обвал рынка коммерческой недвижимости, начался уже сейчас, жилая также еще просядет.
5.Умеренные копеечные вливания МВФ и других кредиторов, которые всего лишь позволят избежать неконтролируемой девальвации до 40 плюс.
6.Раскачивание лодки, и возможность досрочных.
7.Отстрочка вопроса рынка земли, усушка -утряска ,секвест и т.п. в госбюджете.
Не претендую на прогноз и на слишком большую вероятность такого развития событий.
Но тучи сгущаются, с каждым месяцем, поэтому - всего лишь как вариант, пусть и не с самой большой вероятностью- имеет право на существование.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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