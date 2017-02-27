Додано: Чет 12 лис, 2020 11:59

Да вот и я о том же:1.Импортеры сокращают закупку валюты, внешнее сальдо не минус 12.4 млрд. дол. как в прошлом году, а 2.2 !!! млрд.дол. ,правда ,по итогам 7 месяцев, по году будет чуть больше.Но все равно почти 10 млрд.дол. - презент !!!2.Туристам валюты почти не надо.3.Аренда как жилой так и коммерческой камнем вниз, нет доходов и у бизнеса на адекватном уровне, нет денег и у населения на фоне увеличения тарифов ,коммуналки и т.п. - спрос никакой.4.Олени -депозитчики еще не расчехлились и наращивают гривневую масу под издевательские как для такого состояния экономики проценты-спрос также отсутствует из этого источника на моменте.5.В целом стартанули цены на многое, значит на жизнь будет уходить больше, и соответственно меньше будет свободных на покупку валюты и сбережения.6.КВД - это вообще - контрольный выстрел.После него гривна должна веселым "живчиком" на 26-50 отстрелить, а вектор и не думает меняться.7.ЗВР - полные закрома (относительно), не 5-7 млрд.дол. как в 2015-м.Выходит - больной (экономика) очень серьезно болен, если такие алогичные вещи на валютном рынке творятся.