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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67696770677167726773>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 216
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
37
28,50-29,00
37%
80
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:42

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Что будет с курсом в ближайшую неделю и что будет влиять на курсообразование?

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 10:55

Тем временем:

Плавный выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:

- за последний день ( 12 ноя к 11 ноя ): 0.0 ( 75,060 - 75,060 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 12 ноя к 05 ноя ): -918 млн ( 75,060 - 75,978 млрд грн)
- за последний месяц ( 12 ноя к 12 окт ): -4.37 млрд ( 75,060 - 79,427 млрд грн)

Таким образом, динамика последних месяцев с сокращением портфеля на 1 млрд гривен в среднем за неделю сохраняется.

Стабильность результата - признак мастерства! :D

А вот какие изменения за неделю ( 12 ноя к 05 ноя ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: +6,730 млрд
Юр. лица: +2 млн
Физ. лица: -5 млн
Нерезиденты: -917 млн
Всего: +5,809 млрд

Если учесть, что во вторник в гривне привлекли 5,8 млрд по номинальной стоимости, то баланс сходится.

Интерсно, что в последние дни выход слегка замедлился, хотя, казалось бы, выходить сейчас при курсе 28.1 - 28.2 несколько прибыльнее, чем неделю назад по 28.5. В общем, это странные пчелы и несут они странный мед.

----------------------------------------
(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:В постанове про карантин прописан исчерпывающий перечень объектов, которым разрешено работать в выходные дни. И рынков среди них нет.

Так є перелік, хто саме має працювати на вихідних! І серед них ринків немає!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48200 ... hu-vid-mvf

Учитывая казалось бы алогичный рост курса наличного доллара на фоне КВД,ну пусть не рост, но не снижение вниз с пробитием 28, лично в последнее время стал рассматривать и пессимистический вариант
экономической реальности в 2021-м:

1.Более мощная девальвация гривны, уже не до курса 29-30, а до уровней 32-35.

2.Стагнация темпов ВВП.

3.Реальная инфляция - 15-20%, эти цифры практически неминуемы.

4.Крах РН, понижение долларовой цены на 20-25%.Обвал рынка коммерческой недвижимости, начался уже сейчас, жилая также еще просядет.

5.Умеренные копеечные вливания МВФ и других кредиторов, которые всего лишь позволят избежать неконтролируемой девальвации до 40 плюс.

6.Раскачивание лодки, и возможность досрочных.

7.Отстрочка вопроса рынка земли, усушка -утряска ,секвест и т.п. в госбюджете.

8.Наращивание перекосов, дисбалансов, проблем,дефицитов по всех направлениях, в т.ч. на энергорынке.

Не претендую на прогноз и на слишком большую вероятность такого развития событий.

Но тучи сгущаются, с каждым месяцем, поэтому - всего лишь как вариант, пусть и не с самой большой вероятностью- имеет право на существование.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/48199 ... -karantina
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:59

yama
https://news.finance.ua/ru/news/-/48199 ... -karantina
Да вот и я о том же:
1.Импортеры сокращают закупку валюты, внешнее сальдо не минус 12.4 млрд. дол. как в прошлом году, а 2.2 !!! млрд.дол. ,правда ,по итогам 7 месяцев, по году будет чуть больше.
Но все равно почти 10 млрд.дол. - презент !!!

2.Туристам валюты почти не надо.

3.Аренда как жилой так и коммерческой камнем вниз, нет доходов и у бизнеса на адекватном уровне, нет денег и у населения на фоне увеличения тарифов ,коммуналки и т.п. - спрос никакой.

4.Олени -депозитчики еще не расчехлились и наращивают гривневую масу под издевательские как для такого состояния экономики проценты-спрос также отсутствует из этого источника на моменте.

5.В целом стартанули цены на многое, значит на жизнь будет уходить больше, и соответственно меньше будет свободных на покупку валюты и сбережения.

6.КВД - это вообще - контрольный выстрел.

После него гривна должна веселым "живчиком" на 26-50 отстрелить, а вектор и не думает меняться.

7.ЗВР - полные закрома (относительно), не 5-7 млрд.дол. как в 2015-м.

Выходит - больной (экономика) очень серьезно болен, если такие алогичные вещи на валютном рынке творятся.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.11.2020.......................28,1905
Доллар прибавил 3 копейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и стали снижаться. За полчаса опустились на 3 копейки и надолго уравновесились на уровнях закрытия. Незадолго до 12 концепция поменялась и котировки стали смотреть вверх и к 12 приподнялись на 1.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 28.1950 - 28.2100, что на 1.5 копейки ниже открытия.
Мое вчерашнее предположение о возможном изменении поведения доллара в связи с выходным в США не подтвердилось. Индекс доллара, как обычно, ночью просел, а утром начал восстанавливаться. Однако, не достигнув вчерашних значений, к началу нашей сессии доллар пошел вниз.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного подросли. Добавило ликвидности существенное сокращение объема суточных сертификатов. Большая часть этого сокращения была компенсирована перетоком в казначейство. Совсем немного отобрала наличка, сезон обналичивания зарплат подходит к концу.

Во вторник объем валютного рынка вырос с 396.7 до 473.4 млн. Обороты чистые. Банки были достаточно пассивны, весь рост случился за счет заявок клиентов, которые торопились совершить операции до выходного в США. Клиентское предложение превышало спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:22

  Долярчик написав:
  p_vovk74 написав:В постанове про карантин прописан исчерпывающий перечень объектов, которым разрешено работать в выходные дни. И рынков среди них нет.

Так є перелік, хто саме має працювати на вихідних! І серед них ринків немає!

Є вичерпний перелік і ринки в нього не входять, значить не працюють.
Але очільник міста відмовився дотримуватись КВД))
twin
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:58

  BIGor написав:Мне кажется тут публика значительно преувеличивает негативное влияние КДВ на экономику, если отбросить Киев, Одессу и Львов - то в остальной Украине 90% населения и раньше не ходили в кино, рестораны, спортзалы и барбершопы.

Легко проверяется статистикой макдональдсов по Украине
Вся Украина - 93 заведения. Киев, Одесса и Львов - 56 заведений. 37 заведения - вся остальная страна. https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonald% ... 1%96%D0%B2

Мерять МакДональдсами - это мощный вывод :) В Чернигове он один

А также, множество кафе и ресторанов. Которые по выходным вполне себе заполнены.
В некоторые кафе, по выходным, необходимо заказывать себе столик, иначе не попадёшь
До карантина в MultiPlex(кинотеатр), чтобы попасть на нужный фильм и сеанс, то лучше заранее заказать он-лайн

Поэтому ваше утверждение, "то в остальной Украине 90% населения и раньше не ходили в кино, рестораны, спортзалы и барбершопы" - не соответствует действительности
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:11

  Автор77 написав:
  zРадио написав:Такие мысли по КВД:

1. Лучше, чем ничего, но недостаточно (цепочку больной-здоровый ограничения на выходные разорвать не способны, в лучшем случае динамика заболеваемости слегка притормозит, в худшем - никак не повлияет).

2. Экономический эффект от введения КВД - почти нулевой. Не в том смысле, что экономика не пострадает, а в том, что она пострадает независимо от жесткости наших внутренних карантинных ограничений. Классический пример - Швеция, не закрывавшаяся на весенний локдаун, но пострадавшая экономически так же, как другие экономики региона, предпринявшие жесточайшие меры.

Зображення

3. Глобальная экономика тесно связана, большое перекрывает малое, мы - сильно зависимая от мировых рынков сырья страна. Так что как бы шмыганомисты не изворачивались, если мир закрывается на повторный карантин, наши меры должны быть зеркальными - от невведения ограничений (или введения их в легкой форме) мы ничего экономически не выиграем, а людские жизни - проиграем!

4. Единственным правильным ответом экономических властей на 2-ю волну является значительная денежная поддержка всех субъектов - и бюджетов, и госкомпаний, и бизнеса, и населения! Особенно, социально незащищенного и безработного. А вся эта мышиная возня с эфемерным зонированием и медвежья услуга "мы вас не закроем, но мы вам и не поможем" - свидетельство непрофессионализма и беспомощности...

https://news.finance.ua/ru/news/-/48197 ... dnogo-dnya
Обычно с вами соглашаюсь, но сейчас несколько иная точка зрения:

1.По мед.аспекту-никто в мире еще не знает точный способ передачи.По личному опыту-летом,в ЕС в ресторане просто толпа ,очередь -из 20-ти стран,в т.ч. из тех,где на 100 тыс.показатель просто зашкаливал,все друг другу в затылок дышали,буквально,раздача была как в старых советских столовках,и ничего,на рецепции спрашивал -ни одного форс-мажора за весь сезон.Может дело все-таки в чистоплотности,ну там не трогать лицо руками,не дышать друг другу в лицо и т.п.Так что -сомнительно оно все-как жесткий,так и КВД.

2.Экономический эффект от КВД - резко негативный:меньше касса-меньше доходы наемников-меньше доходы бизнеса-меньше потребление энергоносителей-меньше продажи продуктов и товаров-меньше инвестиции в бизнес-меньше налогов-меньше аренда(иногда)-меньше траты как наемников,так и бизнесменов, так и арендодателей.
Как там у Бальзака -шагреневая кожа.
Классический мультэффект.
Но,меньше временно надо валюты.
А гривна даже в таких условиях что-то и не думает серьезно укрепляться-очень плохой признак,больной скорее безнадежен.

3.Вот в этом то наша беда, что они слепо копируют "иной мир". Мы не иной мир, мы финансовый наркоман на игле,который не сводит концы с концами.
И тут метод бульдозера не подходит, на фига закрывать маленькие магазинчики,если там и так 2-3 человека покупателя разово,и то в лучшем случае,не проще ли ввести еще большие ограничения по количеству людей в торг.зале.

4.Полностью с вами согласен. Они банкроты.

А еще трусы и импотенты :( .За корона-кризис в развитых странах платит не только государство, но и большой бизнес.
И только у нас доят мелочь ФОПовскую и население.

А причина всех экономических неудач - они еще и дилетанты.

Щодо Швеції, вона поки всі карантинили на першій хвилі, могла собі "прокачати" колективний імунітет і організаційні заходи. І з врахуванням другої хвилі в неї буде ліпше, чим в більш параноїдальних державах.
Крім того, економічний спад зумовлений спадом в ЄС та світовій економіці.
https://fi202x.blogspot.com/
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