Автор77 написав:yama https://news.finance.ua/ru/news/-/48199 ... -karantina Да вот и я о том же: 1.Импортеры сокращают закупку валюты, внешнее сальдо не минус 12.4 млрд. дол. как в прошлом году, а 2.2 !!! млрд.дол. ,правда ,по итогам 7 месяцев, по году будет чуть больше. Но все равно почти 10 млрд.дол. - презент !!!
2.Туристам валюты почти не надо.
3.Аренда как жилой так и коммерческой камнем вниз, нет доходов и у бизнеса на адекватном уровне, нет денег и у населения на фоне увеличения тарифов ,коммуналки и т.п. - спрос никакой.
4.Олени -депозитчики еще не расчехлились и наращивают гривневую масу под издевательские как для такого состояния экономики проценты-спрос также отсутствует из этого источника на моменте.
5.В целом стартанули цены на многое, значит на жизнь будет уходить больше, и соответственно меньше будет свободных на покупку валюты и сбережения.
6.КВД - это вообще - контрольный выстрел.
После него гривна должна веселым "живчиком" на 26-50 отстрелить, а вектор и не думает меняться.
7.ЗВР - полные закрома (относительно), не 5-7 млрд.дол. как в 2015-м.
Выходит - больной (экономика) очень серьезно болен, если такие алогичные вещи на валютном рынке творятся.
не в"яжуться пункти 1,2,7 та очікування курсу в кабанчиків та зебр на ПА30
Хочется добавить, что принятый Кабмином формат ограничений - КВД - приближает этот сценарий. Работодатели, понимая, что их бизнес-активность ограничена надолго (до апреля, как заявил вчера Степанов), просто уволят сотрудников! Другого здесь не дано - объем операций уменьшается, выручка и прибыль падают...
А вот если бы карантин был полный, но точечный (3 недели - пусть бы даже до апреля понадобился не один, а два таких), то работодатели ограничились бы отправкой сотрудников в отпуска, понимая, что вскоре работа будет восстановлена и нужно будет бороться за сохранение доли рынка, чтобы ее не сгрызли стратегически мыслящие конкуренты.
Вчера собственник Мультиплекса уже заявил о риске увольнения 500 человек с закрытием самой сети
zРадио написав:... Вчера собственник Мультиплекса уже заявил о риске увольнения 500 человек с закрытием самой сети ...
У него там в тексте пара ошибок: "80% _получали_" а не "получают", и "не _ходили_" а не "не ходят" должно быть. Кто без киношек прожить не может -- начнут в будни ходить. Кому они нафиг не нужны -- и в выходные не ходили. Т.е. да -- пафоса нагнетать нужно, конечно -- вдруг таки какой вредит льготный обломится, но и перебарщивать с этим не стоит.
У українських вкладників проблемних банків, з’явився шанс отримати в Фонді гарантування вкладів фізосіб більше належної за законом компенсації – 200 тис. грн.
Це стало відомо з визначення позовно-апеляційного адміністративного суду під час розгляду справи №826/5981/15. У документі говориться, що Фонд гарантування погодився виплатити вкладнику не належні 200 тис. грн., а понад 600 тис. грн.
Ця сума включає розмір депозиту в VAB Bank і відсотки за ним (за ставкою 27% річних). Цікаво, що потерпілий вкладник хотів отримати ще більше: вимагав стягнути як моральний збиток ще 250 тис. грн. з Фонду гарантування і Нацбанку (сукупно). https://news.finance.ua/ua/news/-/39094 ... 00-tys-grn