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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6770677167726773>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 216
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
37
28,50-29,00
37%
80
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:13

  andrein написав:Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа.

https://m.gordonua.com/news/money/bahma ... 27019.html

Він коли збирається вертати вклади 200+?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:18

  flyman написав:
  andrein написав:Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа.

https://m.gordonua.com/news/money/bahma ... 27019.html

Він коли збирається вертати вклади 200+?


А он обещал ? :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:24

  Долярчик написав:
  p_vovk74 написав:В постанове про карантин прописан исчерпывающий перечень объектов, которым разрешено работать в выходные дни. И рынков среди них нет.

Так є перелік, хто саме має працювати на вихідних! І серед них ринків немає!

Ну? А я що написав?
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:41

  Автор77 написав:yama
https://news.finance.ua/ru/news/-/48199 ... -karantina
Да вот и я о том же:
1.Импортеры сокращают закупку валюты, внешнее сальдо не минус 12.4 млрд. дол. как в прошлом году, а 2.2 !!! млрд.дол. ,правда ,по итогам 7 месяцев, по году будет чуть больше.
Но все равно почти 10 млрд.дол. - презент !!!

2.Туристам валюты почти не надо.

3.Аренда как жилой так и коммерческой камнем вниз, нет доходов и у бизнеса на адекватном уровне, нет денег и у населения на фоне увеличения тарифов ,коммуналки и т.п. - спрос никакой.

4.Олени -депозитчики еще не расчехлились и наращивают гривневую масу под издевательские как для такого состояния экономики проценты-спрос также отсутствует из этого источника на моменте.

5.В целом стартанули цены на многое, значит на жизнь будет уходить больше, и соответственно меньше будет свободных на покупку валюты и сбережения.

6.КВД - это вообще - контрольный выстрел.

После него гривна должна веселым "живчиком" на 26-50 отстрелить, а вектор и не думает меняться.

7.ЗВР - полные закрома (относительно), не 5-7 млрд.дол. как в 2015-м.

Выходит - больной (экономика) очень серьезно болен, если такие алогичные вещи на валютном рынке творятся.

не в"яжуться пункти 1,2,7 та очікування курсу в кабанчиків та зебр на ПА30
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:43

  andrein написав:
  flyman написав:
  andrein написав:Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа.

https://m.gordonua.com/news/money/bahma ... 27019.html

Він коли збирається вертати вклади 200+?


А он обещал ? :)

Так хай спочатку віддасть, а потім умнічає.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:54

  p_vovk74 написав:
  Долярчик написав:
  p_vovk74 написав:В постанове про карантин прописан исчерпывающий перечень объектов, которым разрешено работать в выходные дни. И рынков среди них нет.

Так є перелік, хто саме має працювати на вихідних! І серед них ринків немає!

Ну? А я що написав?

Та все ок, я щось не так прочитав!

А як вам це? :mrgreen:
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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:01

ООН заявляет о вероятности развития "худшей рецессии за десятилетие" в Украине, а также прогнозирует увеличение бедности до 9 млн человек.

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https://www.humanitarianresponse.info/s ... 110-ua.pdf

Хочется добавить, что принятый Кабмином формат ограничений - КВД - приближает этот сценарий. Работодатели, понимая, что их бизнес-активность ограничена надолго (до апреля, как заявил вчера Степанов), просто уволят сотрудников! Другого здесь не дано - объем операций уменьшается, выручка и прибыль падают...

А вот если бы карантин был полный, но точечный (3 недели - пусть бы даже до апреля понадобился не один, а два таких), то работодатели ограничились бы отправкой сотрудников в отпуска, понимая, что вскоре работа будет восстановлена и нужно будет бороться за сохранение доли рынка, чтобы ее не сгрызли стратегически мыслящие конкуренты.

Вчера собственник Мультиплекса уже заявил о риске увольнения 500 человек с закрытием самой сети
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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:15

  zРадио написав:...
Вчера собственник Мультиплекса уже заявил о риске увольнения 500 человек с закрытием самой сети
...

У него там в тексте пара ошибок: "80% _получали_" а не "получают", и "не _ходили_" а не "не ходят" должно быть. Кто без киношек прожить не может -- начнут в будни ходить. Кому они нафиг не нужны -- и в выходные не ходили.
Т.е. да -- пафоса нагнетать нужно, конечно -- вдруг таки какой вредит льготный обломится, но и перебарщивать с этим не стоит.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:20

  flyman написав:
  andrein написав:Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа.

https://m.gordonua.com/news/money/bahma ... 27019.html

Він коли збирається вертати вклади 200+?


Дехто вернув:
У українських вкладників проблемних банків, з’явився шанс отримати в Фонді гарантування вкладів фізосіб більше належної за законом компенсації – 200 тис. грн.

Це стало відомо з визначення позовно-апеляційного адміністративного суду під час розгляду справи №826/5981/15. У документі говориться, що Фонд гарантування погодився виплатити вкладнику не належні 200 тис. грн., а понад 600 тис. грн.

Ця сума включає розмір депозиту в VAB Bank і відсотки за ним (за ставкою 27% річних). Цікаво, що потерпілий вкладник хотів отримати ще більше: вимагав стягнути як моральний збиток ще 250 тис. грн. з Фонду гарантування і Нацбанку (сукупно). https://news.finance.ua/ua/news/-/39094 ... 00-tys-grn


Ну і на профільній гілці є на цю тему.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:Кто без киношек прожить не может -- начнут в будни ходить.

Вместо работы? ОК, замечательное решение.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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