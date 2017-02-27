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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:24
_hunter написав:
У него там в тексте пара ошибок: "80% _получали_" а не "получают", и "не _ходили_" а не "не ходят" должно быть. Кто без киношек прожить не может -- начнут в будни ходить. Кому они нафиг не нужны -- и в выходные не ходили.
Т.е. да -- пафоса нагнетать нужно, конечно -- вдруг таки какой вредит льготный обломится, но и перебарщивать с этим не стоит.
То, чем этот товарищ манипулирует, обязательно случится. Если не с ним, то с другими
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