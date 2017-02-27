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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6770677167726773

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 216
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
37
28,50-29,00
37%
80
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:41

  andrein написав:
  flyman написав:
  andrein написав:Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа.

https://m.gordonua.com/news/money/bahma ... 27019.html

Він коли збирається вертати вклади 200+?


А он обещал ? :)

он вам нічєго нє должен ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Кто без киношек прожить не может -- начнут в будни ходить.

Вместо работы? ОК, замечательное решение.

После, естественно.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:56

  _hunter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Кто без киношек прожить не может -- начнут в будни ходить.

Вместо работы? ОК, замечательное решение.

После, естественно.

А, после, в забитых залах. Гениально! :mrgreen:

Так же гениально как весеннее решение закрыть метро чтобы все кто желает попасть на работу (чтоб не помирать с голоду дома) вынуждены были стоять в долгих очередях чтобы потом ездить в забитых маршрутках.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:06

Коллеги!
Мне неловко об этом напоминать, но для обсуждения влияния эпидемии и связанных с не мер на валютный рынок давно создана специальная тема в этом же разделе.
Давайте относиться к тематической структуризации форума чуть аккуратнее, чем к ношению масок :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:07

  Сибарит написав:Коллеги!
Мне неловко об этом напоминать, но для обсуждения влияния эпидемии и связанных с не мер на валютный рынок давно создана специальная тема в этом же разделе.
Давайте относиться к тематической структуризации форума чуть аккуратнее, чем к ношению масок :)


Пане Сибарит, спасибо.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Коллеги!
Мне неловко об этом напоминать, но для обсуждения влияния эпидемии и связанных с не мер на валютный рынок давно создана специальная тема в этом же разделе.

Можно, как у старожила, поинтересоваться (без всякой задней мысли и подколок) если у этой темы какие-то особенные правила отдельно от общих правил форума?

Потому что тут регулярно бывает засилие офтопа на совершенно посторонние темы типа футбола или бокса и занимаются этим не новички типа меня, а вполне себе ветераны валютного фронта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:Потому что тут регулярно бывает засилие офтопа на совершенно посторонние темы типа футбола или бокса и занимаются этим не новички типа меня, а вполне себе ветераны валютного фронта.
вкратце то что можно одним, другим нельзя. Вам оффтопить нельзя, иначе забанят.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:05

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............12.11.2020...........13.11.2020
дата розрахунку............11.11.2020............12.11.2020
Євро...............................33,1441.................33,266...+0.37
Долар США....................28,161...................28,1963...+0.13
После полудня выросли еще на полкопейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и стали снижаться. За полчаса опустились на 3 копейки и надолго уравновесились на уровнях закрытия. Незадолго до 12 концепция поменялась и котировки стали смотреть вверх и к 12 приподнялись на 1.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 28.1950 - 28.2100, что на 1.5 копейки ниже открытия.
Мое вчерашнее предположение о возможном изменении поведения доллара в связи с выходным в США не подтвердилось. Индекс доллара, как обычно, ночью просел, а утром начал восстанавливаться. Однако, не достигнув вчерашних значений, к началу нашей сессии доллар пошел вниз. В обед индекс доллара попытался пойти в рост, но новый пик оказался ниже предыдущего, теперь опять падаем. Впрочем, эта динамика сегодня весьма умеренная.
С 12 начался затяжной период обеденной стабильности, продлившийся почти 3 часа. Около 15 опустились на 1.5 копейки и снова стабилизировались.
Официальный курс встретили котировками 28.1800 - 28.1950. За день опустились на 3 копейки относительно открытия, вернувшись к уровню вчерашнего закрытия.
На удивление спокойная сессия, учитывая разнобой выходных. Уровень вчерашнего закрытия оказался столь привлекательным, что к нему возвращались дважды, провалив две попытки роста.

Этот день в истории:
2019 - 24.4619 (-5) +373
2018 -27.9037 (+1) +29

2017 - 26.5167 (-4)
2016 - 25.6304 (+5)

  vitaliy_berdinskikh написав:Можно, как у старожила, поинтересоваться (без всякой задней мысли и подколок) если у этой темы какие-то особенные правила отдельно от общих правил форума?

Потому что тут регулярно бывает засилие офтопа на совершенно посторонние темы типа футбола или бокса и занимаются этим не новички типа меня, а вполне себе ветераны валютного фронта.

Правила общие, но существует давняя традиция немного расслабляться по выходным, когда рынок отдыхает.
Вот одно из самых ранних упоминаний оффтопа выходного дня, который удалось найти поиском. Иногда важные события обсуждались вечером после закрытия МБ.
Надо также признаться, что мы не слишком законопослушны и иногда хулиганим в неурочное время, но этого лучше избегать.
И да, нас много, модераторы не всегда успевают за ними убирать. Пользоваться этим, отстаивая свое право на оффтоп, как по мне, не слишком красиво.
Сибарит
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