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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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maxprofit
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:46
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
Кто без киношек прожить не может -- начнут в будни ходить.
Вместо работы? ОК, замечательное решение.
После, естественно.
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_hunter
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Додано: Чет 12 лис, 2020 14:56
_hunter написав: vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
Кто без киношек прожить не может -- начнут в будни ходить.
Вместо работы? ОК, замечательное решение.
После, естественно.
А, после, в забитых залах. Гениально!
Так же гениально как весеннее решение закрыть метро чтобы все кто желает попасть на работу (чтоб не помирать с голоду дома) вынуждены были стоять в долгих очередях чтобы потом ездить в забитых маршрутках.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:06
Коллеги!
Мне неловко об этом напоминать, но для обсуждения влияния эпидемии и связанных с не мер на валютный рынок давно создана специальная тема
в этом же разделе.
Давайте относиться к тематической структуризации форума чуть аккуратнее, чем к ношению масок
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Сибарит
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:07
Сибарит написав:
Коллеги!
Мне неловко об этом напоминать, но для обсуждения влияния эпидемии и связанных с не мер на валютный рынок давно создана специальная тема
в этом же разделе.
Давайте относиться к тематической структуризации форума чуть аккуратнее, чем к ношению масок
Пане Сибарит, спасибо.
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Amat
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:16
Сибарит написав:
Коллеги!
Мне неловко об этом напоминать, но для обсуждения влияния эпидемии и связанных с не мер на валютный рынок давно создана специальная тема в этом же разделе.
Можно, как у старожила, поинтересоваться (без всякой задней мысли и подколок) если у этой темы какие-то особенные правила отдельно от общих правил форума?
Потому что тут регулярно бывает засилие офтопа на совершенно посторонние темы типа футбола или бокса и занимаются этим не новички типа меня, а вполне себе ветераны валютного фронта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:27
vitaliy_berdinskikh написав:
Потому что тут регулярно бывает засилие офтопа на совершенно посторонние темы типа футбола или бокса и занимаются этим не новички типа меня, а вполне себе ветераны валютного фронта.
вкратце то что можно одним, другим нельзя. Вам оффтопить нельзя, иначе забанят.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:05
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............12.11.2020...........13.11.2020
дата розрахунку............11.11.2020............12.11.2020
Євро...............................33,1441.................33,266...+0.37
Долар США....................28,161...................28,1963
...+0.13
После полудня выросли еще на полкопейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и стали снижаться. За полчаса опустились на 3 копейки и надолго уравновесились на уровнях закрытия. Незадолго до 12 концепция поменялась и котировки стали смотреть вверх и к 12 приподнялись на 1.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 28.1950 - 28.2100, что на 1.5 копейки ниже открытия.
Мое вчерашнее предположение о возможном изменении поведения доллара в связи с выходным в США не подтвердилось. Индекс доллара, как обычно, ночью просел, а утром начал восстанавливаться. Однако, не достигнув вчерашних значений, к началу нашей сессии доллар пошел вниз. В обед индекс доллара попытался пойти в рост, но новый пик оказался ниже предыдущего, теперь опять падаем. Впрочем, эта динамика сегодня весьма умеренная.
С 12 начался затяжной период обеденной стабильности, продлившийся почти 3 часа. Около 15 опустились на 1.5 копейки и снова стабилизировались.
Официальный курс встретили котировками 28.1800 - 28.1950. За день опустились на 3 копейки относительно открытия, вернувшись к уровню вчерашнего закрытия.
На удивление спокойная сессия, учитывая разнобой выходных. Уровень вчерашнего закрытия оказался столь привлекательным, что к нему возвращались дважды, провалив две попытки роста.
Этот день в истории:
2019 - 24.4619 (-5) +373
2018 -27.9037 (+1) +29
2017 - 26.5167 (-4)
2016 - 25.6304 (+5)
vitaliy_berdinskikh написав:
Можно, как у старожила, поинтересоваться (без всякой задней мысли и подколок) если у этой темы какие-то особенные правила отдельно от общих правил форума?
Потому что тут регулярно бывает засилие офтопа на совершенно посторонние темы типа футбола или бокса и занимаются этим не новички типа меня, а вполне себе ветераны валютного фронта.
Правила общие, но существует давняя традиция немного расслабляться по выходным, когда рынок отдыхает.
Вот одно из самых ранних упоминаний оффтопа выходного дня
, который удалось найти поиском. Иногда важные события обсуждались вечером после закрытия МБ.
Надо также признаться, что мы не слишком законопослушны и иногда хулиганим в неурочное время, но этого лучше избегать.
И да, нас много, модераторы не всегда успевают за ними убирать. Пользоваться этим, отстаивая свое право на оффтоп, как по мне, не слишком красиво.
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Сибарит
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