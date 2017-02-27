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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6769677067716772>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 217
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
38
28,50-29,00
37%
80
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:13

  andrein написав:Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа.

https://m.gordonua.com/news/money/bahma ... 27019.html

Він коли збирається вертати вклади 200+?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:18

  flyman написав:
  andrein написав:Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа.

https://m.gordonua.com/news/money/bahma ... 27019.html

Він коли збирається вертати вклади 200+?


А он обещал ? :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:41

  Автор77 написав:yama
https://news.finance.ua/ru/news/-/48199 ... -karantina
Да вот и я о том же:
1.Импортеры сокращают закупку валюты, внешнее сальдо не минус 12.4 млрд. дол. как в прошлом году, а 2.2 !!! млрд.дол. ,правда ,по итогам 7 месяцев, по году будет чуть больше.
Но все равно почти 10 млрд.дол. - презент !!!

2.Туристам валюты почти не надо.

3.Аренда как жилой так и коммерческой камнем вниз, нет доходов и у бизнеса на адекватном уровне, нет денег и у населения на фоне увеличения тарифов ,коммуналки и т.п. - спрос никакой.

4.Олени -депозитчики еще не расчехлились и наращивают гривневую масу под издевательские как для такого состояния экономики проценты-спрос также отсутствует из этого источника на моменте.

5.В целом стартанули цены на многое, значит на жизнь будет уходить больше, и соответственно меньше будет свободных на покупку валюты и сбережения.

6.КВД - это вообще - контрольный выстрел.

После него гривна должна веселым "живчиком" на 26-50 отстрелить, а вектор и не думает меняться.

7.ЗВР - полные закрома (относительно), не 5-7 млрд.дол. как в 2015-м.

Выходит - больной (экономика) очень серьезно болен, если такие алогичные вещи на валютном рынке творятся.

не в"яжуться пункти 1,2,7 та очікування курсу в кабанчиків та зебр на ПА30
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:43

  andrein написав:
  flyman написав:
  andrein написав:Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа.

https://m.gordonua.com/news/money/bahma ... 27019.html

Він коли збирається вертати вклади 200+?


А он обещал ? :)

Так хай спочатку віддасть, а потім умнічає.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:01

ООН заявляет о вероятности развития "худшей рецессии за десятилетие" в Украине, а также прогнозирует увеличение бедности до 9 млн человек.

Зображення

https://www.humanitarianresponse.info/s ... 110-ua.pdf

Хочется добавить, что принятый Кабмином формат ограничений - КВД - приближает этот сценарий. Работодатели, понимая, что их бизнес-активность ограничена надолго (до апреля, как заявил вчера Степанов), просто уволят сотрудников! Другого здесь не дано - объем операций уменьшается, выручка и прибыль падают...

А вот если бы карантин был полный, но точечный (3 недели - пусть бы даже до апреля понадобился не один, а два таких), то работодатели ограничились бы отправкой сотрудников в отпуска, понимая, что вскоре работа будет восстановлена и нужно будет бороться за сохранение доли рынка, чтобы ее не сгрызли стратегически мыслящие конкуренты.

Вчера собственник Мультиплекса уже заявил о риске увольнения 500 человек с закрытием самой сети
Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:20

  flyman написав:
  andrein написав:Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа.

https://m.gordonua.com/news/money/bahma ... 27019.html

Він коли збирається вертати вклади 200+?


Дехто вернув:
У українських вкладників проблемних банків, з’явився шанс отримати в Фонді гарантування вкладів фізосіб більше належної за законом компенсації – 200 тис. грн.

Це стало відомо з визначення позовно-апеляційного адміністративного суду під час розгляду справи №826/5981/15. У документі говориться, що Фонд гарантування погодився виплатити вкладнику не належні 200 тис. грн., а понад 600 тис. грн.

Ця сума включає розмір депозиту в VAB Bank і відсотки за ним (за ставкою 27% річних). Цікаво, що потерпілий вкладник хотів отримати ще більше: вимагав стягнути як моральний збиток ще 250 тис. грн. з Фонду гарантування і Нацбанку (сукупно). https://news.finance.ua/ua/news/-/39094 ... 00-tys-grn


Ну і на профільній гілці є на цю тему.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:41

  andrein написав:
  flyman написав:
  andrein написав:Бахматюк: Железная руда, зерно и подсолнечное масло скоро будут занимать более 80% ВВП Украины. Это катастрофа.

https://m.gordonua.com/news/money/bahma ... 27019.html

Він коли збирається вертати вклади 200+?


А он обещал ? :)

он вам нічєго нє должен ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:06

Коллеги!
Мне неловко об этом напоминать, но для обсуждения влияния эпидемии и связанных с не мер на валютный рынок давно создана специальная тема в этом же разделе.
Давайте относиться к тематической структуризации форума чуть аккуратнее, чем к ношению масок :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:07

  Сибарит написав:Коллеги!
Мне неловко об этом напоминать, но для обсуждения влияния эпидемии и связанных с не мер на валютный рынок давно создана специальная тема в этом же разделе.
Давайте относиться к тематической структуризации форума чуть аккуратнее, чем к ношению масок :)


Пане Сибарит, спасибо.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:05

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............12.11.2020...........13.11.2020
дата розрахунку............11.11.2020............12.11.2020
Євро...............................33,1441.................33,266...+0.37
Долар США....................28,161...................28,1963...+0.13
После полудня выросли еще на полкопейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и стали снижаться. За полчаса опустились на 3 копейки и надолго уравновесились на уровнях закрытия. Незадолго до 12 концепция поменялась и котировки стали смотреть вверх и к 12 приподнялись на 1.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 28.1950 - 28.2100, что на 1.5 копейки ниже открытия.
Мое вчерашнее предположение о возможном изменении поведения доллара в связи с выходным в США не подтвердилось. Индекс доллара, как обычно, ночью просел, а утром начал восстанавливаться. Однако, не достигнув вчерашних значений, к началу нашей сессии доллар пошел вниз. В обед индекс доллара попытался пойти в рост, но новый пик оказался ниже предыдущего, теперь опять падаем. Впрочем, эта динамика сегодня весьма умеренная.
С 12 начался затяжной период обеденной стабильности, продлившийся почти 3 часа. Около 15 опустились на 1.5 копейки и снова стабилизировались.
Официальный курс встретили котировками 28.1800 - 28.1950. За день опустились на 3 копейки относительно открытия, вернувшись к уровню вчерашнего закрытия.
На удивление спокойная сессия, учитывая разнобой выходных. Уровень вчерашнего закрытия оказался столь привлекательным, что к нему возвращались дважды, провалив две попытки роста.

Этот день в истории:
2019 - 24.4619 (-5) +373
2018 -27.9037 (+1) +29

2017 - 26.5167 (-4)
2016 - 25.6304 (+5)

vitaliy_berdinskikh

Правила общие, но существует давняя традиция немного расслабляться по выходным, когда рынок отдыхает.
Вот одно из самых ранних упоминаний оффтопа выходного дня, который удалось найти поиском. Иногда важные события обсуждались вечером после закрытия МБ.
Надо также признаться, что мы не слишком законопослушны и иногда хулиганим в неурочное время, но этого лучше избегать.
И да, нас много, модераторы не всегда успевают за ними убирать. Пользоваться этим, отстаивая свое право на оффтоп, как по мне, не слишком красиво.
Сибарит
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