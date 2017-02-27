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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6769677067716772

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 217
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
38
28,50-29,00
37%
80
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Потому что тут регулярно бывает засилие офтопа на совершенно посторонние темы типа футбола или бокса и занимаются этим не новички типа меня, а вполне себе ветераны валютного фронта.
вкратце то что можно одним, другим нельзя. Вам оффтопить нельзя, иначе забанят.

К тому же все ваше творчество просто "сгорит". Здесь недавно вспоминали Жванецкого. "Жизнь коротка. И надо уметь..."
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