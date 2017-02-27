|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:53
vitaliian написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Потому что тут регулярно бывает засилие офтопа на совершенно посторонние темы типа футбола или бокса и занимаются этим не новички типа меня, а вполне себе ветераны валютного фронта.
вкратце то что можно одним, другим нельзя. Вам оффтопить нельзя, иначе забанят.
К тому же все ваше творчество просто "сгорит". Здесь недавно вспоминали Жванецкого. "Жизнь коротка. И надо уметь..."
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10129
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 2223 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7282
|1676270
|
Чет 12 лис, 2020 16:21
ЛОБ
|
|20331
|2610660
|
|
|540
|131088
|
|