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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6770677167726773>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 217
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
38
28,50-29,00
37%
80
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Потому что тут регулярно бывает засилие офтопа на совершенно посторонние темы типа футбола или бокса и занимаются этим не новички типа меня, а вполне себе ветераны валютного фронта.
вкратце то что можно одним, другим нельзя. Вам оффтопить нельзя, иначе забанят.

К тому же все ваше творчество просто "сгорит". Здесь недавно вспоминали Жванецкого. "Жизнь коротка. И надо уметь..."
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:. Единственным правильным ответом экономических властей на 2-ю волну является значительная денежная поддержка всех субъектов - и бюджетов, и госкомпаний, и бизнеса, и населения! Особенно, социально незащищенного и безработного. А вся эта мышиная возня с эфемерным зонированием и медвежья услуга "мы вас не закроем, но мы вам и не поможем" - свидетельство непрофессионализма и беспомощности...
не понял одного откуда брать деньги что бы помогать бизнесу ? может просто бы налоги понизили подоходный налог или еще какой налог на зарплаты ...
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:10

Социология дает неутешительный прогноз динамики курса - доверие к гривне как валюте сбережений и накопления обвалилось до рекордно низкого уровня. А уровень доверия к доллару, наоборот, существенно прибавил, хоть и был уже высок все последние годы.

Зображення

Также подавляющее число ответивших считают курс гривны завышенным и переоцененным.

Зображення

Полные результаты исследования R&B Group здесь:
http://rb.com.ua/wp-content/uploads/202 ... 20_rus.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Укрзализныця выставила на продажу свыше 40 тыс. грузовых вагонов
https://ubr.ua/market/transport/ukrzali ... n_get_more

ждем на межбанке валюту от экспортеров на закупку вагонов.

  zРадио написав:
Полные результаты исследования R&B Group здесь:
http://rb.com.ua/wp-content/uploads/202 ... 20_rus.pdf

рбк - = росбизнесконсалтинг. я не страдаю русофобией но настороженно отношусь к достоверности инфы "оттуда"
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 лис, 2020 18:17, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:16

  vitaliian написав:Укрзализныця выставила на продажу свыше 40 тыс. грузовых вагонов
https://ubr.ua/market/transport/ukrzali ... n_get_more

ждем на межбанке валюту от экспортеров на закупку вагонов.


С чего вы взяли, что у покупателей не найдется гривны на эти цели? Тем более, что у главного из них есть свой банк, который умеет привлекать гривну под 6% :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:С чего вы взяли, что у покупателей не найдется гривны на эти цели? Тем более, что у главного из них есть свой банк, который умеет привлекать гривну под 6%
откуда у экспортёра гривна? рефинанс дают под залог бумаг, доходность по которым даже школьники нашей ветки считают заниженной. Ещё могут русские / казахи / монголы выкупить.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:26

  vitaliian написав:
  zРадио написав:С чего вы взяли, что у покупателей не найдется гривны на эти цели? Тем более, что у главного из них есть свой банк, который умеет привлекать гривну под 6%
откуда у экспортёра гривна? рефинанс дают под залог бумаг, доходность по которым даже школьники считают заниженной. Ещё могут русские / казахи / монголы выкупить.


Вообще-то более-менее надеждый банк, к которым относится ПУМБ, может и у населения фондироваться по ставке, близкой к учетной. А россияне так прям и побежали покупать, ага... Они сверхприбыльную МТС Украина слили по бросовой цене, хоть она и под британским брендом уже работала - и то политические риски сочли неприемлемыми для себя. Не будет их денег здесь еще много лет
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:28

  vitaliian написав:рбк - = росбизнесконсалтинг. я не страдаю русофобией но настороженно отношусь к достоверности инфы "оттуда"


Какой РБК :lol: Это Research & Branding Group - одна из старейших и наиболее авторитетных исследовательских компаний Украины!
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:29

  zРадио написав:Социология дает неутешительный прогноз динамики курса - доверие к гривне как валюте сбережений и накопления обвалилось до рекордно низкого уровня. А уровень доверия к доллару, наоборот, существенно прибавил, хоть и был уже высок все последние годы.

Зображення

Также подавляющее число ответивших считают курс гривны завышенным и переоцененным.

Зображення

Полные результаты исследования R&B Group здесь:
http://rb.com.ua/wp-content/uploads/202 ... 20_rus.pdf

Занимательно. Спасибо.
Там еще третий вопрос есть. Намеренно не осветили ?
Большинство уверено что, в ближайшие полгода гривна к доллару и евро будет расти.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:31

  Игорь написав:Большинство уверено что, в ближайшие полгода гривна к доллару и евро будет расти.

Да, будет расти. Печатают ежемесячно 10+ млрд грн наличных. НБУ статистику дал сегодня. Падать не будет.
Zebra
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