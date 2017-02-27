vitaliian написав:вкратце то что можно одним, другим нельзя. Вам оффтопить нельзя, иначе забанят.
К тому же все ваше творчество просто "сгорит". Здесь недавно вспоминали Жванецкого. "Жизнь коротка. И надо уметь..."
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
К тому же все ваше творчество просто "сгорит". Здесь недавно вспоминали Жванецкого. "Жизнь коротка. И надо уметь..."
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не понял одного откуда брать деньги что бы помогать бизнесу ? может просто бы налоги понизили подоходный налог или еще какой налог на зарплаты ...
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:10
Социология дает неутешительный прогноз динамики курса - доверие к гривне как валюте сбережений и накопления обвалилось до рекордно низкого уровня. А уровень доверия к доллару, наоборот, существенно прибавил, хоть и был уже высок все последние годы.
Также подавляющее число ответивших считают курс гривны завышенным и переоцененным.
Полные результаты исследования R&B Group здесь:
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Укрзализныця выставила на продажу свыше 40 тыс. грузовых вагонов
ждем на межбанке валюту от экспортеров на закупку вагонов.
рбк - = росбизнесконсалтинг. я не страдаю русофобией но настороженно отношусь к достоверности инфы "оттуда"
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 лис, 2020 18:17, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:16
С чего вы взяли, что у покупателей не найдется гривны на эти цели? Тем более, что у главного из них есть свой банк, который умеет привлекать гривну под 6%
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
откуда у экспортёра гривна? рефинанс дают под залог бумаг, доходность по которым даже школьники нашей ветки считают заниженной. Ещё могут русские / казахи / монголы выкупить.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:26
Вообще-то более-менее надеждый банк, к которым относится ПУМБ, может и у населения фондироваться по ставке, близкой к учетной. А россияне так прям и побежали покупать, ага... Они сверхприбыльную МТС Украина слили по бросовой цене, хоть она и под британским брендом уже работала - и то политические риски сочли неприемлемыми для себя. Не будет их денег здесь еще много лет
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:28
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:29
Занимательно. Спасибо.
Там еще третий вопрос есть. Намеренно не осветили ?
Большинство уверено что, в ближайшие полгода гривна к доллару и евро будет расти.
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:31
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