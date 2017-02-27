|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:33
Игорь написав:
Там еще третий вопрос есть. Намеренно не осветили ?
Большинство уверено что, в ближайшие полгода гривна к доллару и евро будет расти.
Намеренно не осветил, но не потому, почему вы подумали. Большинство украинцев под "ростом гривны" понимают то, что является ростом доллара. Это когнитивное искажение присуще даже ряду читателей данной ветки - что вы от пересичных хотите?
По этому вопросу нужно сложить количество тех, кто считает, что "курс гривны будет расти" и тех, кто считает, что "курс доллара будет расти" - тогда вы и получите тех, кто считает, что курс доллара будет расти
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8240
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1505 раз.
- Подякували: 3386 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:35
vitaliian написав:
рбк - = росбизнесконсалтинг. я не страдаю русофобией но настороженно отношусь к достоверности инфы "оттуда"
Не надо страдать никакими фобиями
Не важно, кто проводил опрос, достаточно посмотреть на его суть.
Начнем с позитивного: достаточно много адекватных людей затруднившихся ответить.
Теперь посмотрим на формулировку вопроса. "В какой валюте выгодно и безопасно хранить?" Тут в одном вопросе соединены два, причем взаимоисключающие. С увеличением доходности всегда растут риски. Услышав такой вопрос, я не затруднился бы ответить, а послал бы очень далеко.
И напоследок напомню (если будет время, может и ссылку сюда потом добавлю), что недавно тут проскакивала структура вкладов, которая разительно отличается от результатов опроса. Вспоминается пошлый анекдот о разнице между опросом и измерением.
Добавлено по мотивам дальнейшего обсуждения:
Видя путаницу в понятия "рост курса гривны" и "рост курса доллара", возникает вопрос, какое количество респондентов ответили на вопрос о переоцененности или недооцененности в соответствии со своими реальными представлениями
Востаннє редагувалось Сибарит
в Чет 12 лис, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5356
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3300 раз.
- Подякували: 9199 раз.
-
- Профіль
-
25
10
21
1
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:36
zРадио написав:
По этому вопросу нужно сложить количество тех, кто считает, что "курс гривны будет расти" и тех, кто считает, что "курс доллара будет расти" - тогда вы и получите тех, кто считает, что курс доллара будет расти
правильнее говорить укрепляться.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5054
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1039 раз.
- Подякували: 1457 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:36
zРадио написав: Игорь написав:
Там еще третий вопрос есть. Намеренно не осветили ?
Большинство уверено что, в ближайшие полгода гривна к доллару и евро будет расти.
Намеренно не осветил, но не потому, почему вы подумали. Большинство украинцев под "ростом гривны" понимают то, что является ростом доллара. Это когнитивное искажение присуще даже ряду читателей данной ветки - что вы от пересичных хотите
?
По этому вопросу нужно сложить количество тех, кто считает, что "курс гривны будет расти" и тех, кто считает, что "курс доллара будет расти" - тогда вы и получите тех, кто считает, что курс доллара будет расти
То есть забить на опрос ? это ж пересичные, что с них возьмешь ?
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 606
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 2846 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:38
Игорь написав:
Большинство уверено что, в ближайшие полгода гривна к доллару и евро будет расти.
Вопрос звучит не так и это кардинально меняет ситуацию: "Как будет меняться курс гривны по отношению к доллару и евро в ближайшие полгода". 39% ответило что курс будет расти, тоесть гривна будет падать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2029
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 516 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:39
Сибарит написав:
И напоследок напомню (если будет время, может и ссылку сюда потом добавлю), что недавно тут проскакивала структура вкладов, которая разительно отличается от результатов опроса
Не забывайте, что у депозитов есть понятие срочности. Доверие к укрепляющейся прошлой осенью гривне тоже укреплялось. А подорвано было позже - для некоторых весной, для некоторых летом-осенью. Структура депозитов будет меняться в пользу доллара - и в связи с конвертацией, и в связи с курсовой переоценкой
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8240
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1505 раз.
- Подякували: 3386 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:41
Игорь написав:
То есть забить на опрос ? это ж пересичные, что с них возьмешь ?
Забить на результаты ответов на вопрос, который неудачно был для пересичных сформулирован.
Если кто-то из социологов это читает - обратите внимание, вы тут оказались не на высоте
Горе от ума (с)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8240
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1505 раз.
- Подякували: 3386 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:44
zРадио написав:
Не забывайте, что у депозитов есть понятие срочности. Доверие к укрепляющейся прошлой осенью гривне тоже укреплялось. А подорвано было позже - для некоторых весной, для некоторых летом-осенью. Структура депозитов будет меняться в пользу доллара - и в связи с конвертацией, и в связи с курсовой переоценкой
не знаю проводили ли вы соц.опросы но я проводил, ответы сильно отличаются от локации где вы их проводите и от формулировки самого вопроса. Кроме того люди часто (почти всегда) переоценивают то чего у них нет и недооценивают то что имеют, а молодежь наоборот часто выдаёт желаемое за действительное. Доверие измеряется цифрами, а не словами. Какое основание в 20м году доверять гривне меньше чем в 14м? Неужели ждали курс 8 и не дождались.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5054
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1039 раз.
- Подякували: 1457 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:49
vitaliian написав: zРадио написав:
Не забывайте, что у депозитов есть понятие срочности. Доверие к укрепляющейся прошлой осенью гривне тоже укреплялось. А подорвано было позже - для некоторых весной, для некоторых летом-осенью. Структура депозитов будет меняться в пользу доллара - и в связи с конвертацией, и в связи с курсовой переоценкой
не знаю проводили ли вы соц.опросы но я проводил, ответы сильно отличаются от локации где вы их проводите и от формулировки вопроса. Кроме того люди часто (почти всегда) переоценивают то чего у них нет и недооценивают то что имеют, а молодежь часто выдаёт желаемое за действительное.
Брифов агентствам я за карьеру написал штук 150, так что в теме
Поэтому и быстро сориентировался, какие результаты исследования репрезентативные,а какие лучше выбросить в мусорное ведро
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8240
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1505 раз.
- Подякували: 3386 раз.
-
- Профіль
-
8
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7282
|1676343
|
Чет 12 лис, 2020 16:21
ЛОБ
|
|20331
|2610846
|
|
|540
|131089
|
|