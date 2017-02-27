Додано: Чет 12 лис, 2020 18:35

vitaliian написав: рбк - = росбизнесконсалтинг. я не страдаю русофобией но настороженно отношусь к достоверности инфы "оттуда" рбк - = росбизнесконсалтинг. я не страдаю русофобией но настороженно отношусь к достоверности инфы "оттуда"

Не надо страдать никакими фобиямиНе важно, кто проводил опрос, достаточно посмотреть на его суть.Начнем с позитивного: достаточно много адекватных людей затруднившихся ответить.Теперь посмотрим на формулировку вопроса. "В какой валюте выгодно и безопасно хранить?" Тут в одном вопросе соединены два, причем взаимоисключающие. С увеличением доходности всегда растут риски. Услышав такой вопрос, я не затруднился бы ответить, а послал бы очень далеко.И напоследок напомню (если будет время, может и ссылку сюда потом добавлю), что недавно тут проскакивала структура вкладов, которая разительно отличается от результатов опроса. Вспоминается пошлый анекдот о разнице между опросом и измерением.Добавлено по мотивам дальнейшего обсуждения:Видя путаницу в понятия "рост курса гривны" и "рост курса доллара", возникает вопрос, какое количество респондентов ответили на вопрос о переоцененности или недооцененности в соответствии со своими реальными представлениями