Додано: Чет 12 лис, 2020 18:44

zРадио написав: Не забывайте, что у депозитов есть понятие срочности. Доверие к укрепляющейся прошлой осенью гривне тоже укреплялось. А подорвано было позже - для некоторых весной, для некоторых летом-осенью. Структура депозитов будет меняться в пользу доллара - и в связи с конвертацией, и в связи с курсовой переоценкой Не забывайте, что у депозитов есть понятие срочности. Доверие к укрепляющейся прошлой осенью гривне тоже укреплялось. А подорвано было позже - для некоторых весной, для некоторых летом-осенью. Структура депозитов будет меняться в пользу доллара - и в связи с конвертацией, и в связи с курсовой переоценкой

не знаю проводили ли вы соц.опросы но я проводил, ответы сильно отличаются от локации где вы их проводите и от формулировки самого вопроса. Кроме того люди часто (почти всегда) переоценивают то чего у них нет и недооценивают то что имеют, а молодежь наоборот часто выдаёт желаемое за действительное. Доверие измеряется цифрами, а не словами. Какое основание в 20м году доверять гривне меньше чем в 14м? Неужели ждали курс 8 и не дождались.