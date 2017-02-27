"5. Пункт 15 викласти в такій редакції: “15. Додатково до обмежень, передбачених пунктом 10 цієї постанови, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється: 1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос; 2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах; 3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: торгівлі продуктами харчування на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами; провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; 5) діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом; 6) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.”.
У українських вкладників проблемних банків, з’явився шанс отримати в Фонді гарантування вкладів фізосіб більше належної за законом компенсації – 200 тис. грн.
Це стало відомо з визначення позовно-апеляційного адміністративного суду під час розгляду справи №826/5981/15. У документі говориться, що Фонд гарантування погодився виплатити вкладнику не належні 200 тис. грн., а понад 600 тис. грн.
Ця сума включає розмір депозиту в VAB Bank і відсотки за ним (за ставкою 27% річних). Цікаво, що потерпілий вкладник хотів отримати ще більше: вимагав стягнути як моральний збиток ще 250 тис. грн. з Фонду гарантування і Нацбанку (сукупно). https://news.finance.ua/ua/news/-/39094 ... EyODU2LjYw
Этот случай является исключением из общего правила, поскольку вкладчицу просто пожалели, так как она собирала деньги для лечения за границей. Кроме того, за вкладчицу походатайствовали высокопоставленные должностные лица. Иначе вкладчица получила бы стандартные 200 тысяч гривен и не более. https://reyestr.court.gov.ua/Review/66114006
Резюме: В стране идет критика, обсуждение и анонсируются необходимые действия в том числе уже принятые депутатами - в СМИ, но в реальности этого ничего нет. Это как поговорить на форуме о важных вещах, которые так и останутся важными вещами. Зачем собственно исполнительная власть, да и все ветки власти в стране, для освоения бюджета? — Чай заварить невозможно, так как у стакана запаяно горлышко! — **ть, да тут еще и дна нет!
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У Львові не погодились на карантин вихідного дня Упродовж вихідних для підприємців працюватиме Центр підтримки та юридичні мобільні групи «"Карантин вихідного дня" лише у Львові позбавить доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу. А ще є їхні сім'ї. Те, що такі непослідовні заходи ніяк не вплинуть на епідеміологічну ситуацію, зрозуміло вже всім»
У Львові не погодились на карантин вихідного дня Упродовж вихідних для підприємців працюватиме Центр підтримки та юридичні мобільні групи «"Карантин вихідного дня" лише у Львові позбавить доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу. А ще є їхні сім'ї. Те, що такі непослідовні заходи ніяк не вплинуть на епідеміологічну ситуацію, зрозуміло вже всім»
Почти строго по теме, так сказать... Идиотские решения центра, с одной стороны, и анархистское игнорирование решений этого центра на местах в сумме дают бардак и развал государства с соответствующей курсовой динамикой национальной валюты.
У Львові не погодились на карантин вихідного дня Упродовж вихідних для підприємців працюватиме Центр підтримки та юридичні мобільні групи «"Карантин вихідного дня" лише у Львові позбавить доходів близько 50 тисяч працівників і власників малого і середнього бізнесу. А ще є їхні сім'ї. Те, що такі непослідовні заходи ніяк не вплинуть на епідеміологічну ситуацію, зрозуміло вже всім»
Почти строго по теме, так сказать... Идиотские решения центра, с одной стороны, и анархистское игнорирование решений этого центра на местах в сумме дают бардак и развал государства с соответствующей курсовой динамикой национальной валюты.
Чим менше держава вмішується в бізнес, тим краще він себе почуває. Так що не все так погано. Вже середина листопада, а курса ПА30 все нема.