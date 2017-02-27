У українських вкладників проблемних банків, з’явився шанс отримати в Фонді гарантування вкладів фізосіб більше належної за законом компенсації – 200 тис. грн.
Це стало відомо з визначення позовно-апеляційного адміністративного суду під час розгляду справи №826/5981/15. У документі говориться, що Фонд гарантування погодився виплатити вкладнику не належні 200 тис. грн., а понад 600 тис. грн.
Ця сума включає розмір депозиту в VAB Bank і відсотки за ним (за ставкою 27% річних). Цікаво, що потерпілий вкладник хотів отримати ще більше: вимагав стягнути як моральний збиток ще 250 тис. грн. з Фонду гарантування і Нацбанку (сукупно). https://news.finance.ua/ua/news/-/39094 ... EyODU2LjYw
Этот случай является исключением из общего правила, поскольку вкладчицу просто пожалели, так как она собирала деньги для лечения за границей. Кроме того, за вкладчицу походатайствовали высокопоставленные должностные лица. Иначе вкладчица получила бы стандартные 200 тысяч гривен и не более. https://reyestr.court.gov.ua/Review/66114006