У українських вкладників проблемних банків, з’явився шанс отримати в Фонді гарантування вкладів фізосіб більше належної за законом компенсації – 200 тис. грн.
Це стало відомо з визначення позовно-апеляційного адміністративного суду під час розгляду справи №826/5981/15. У документі говориться, що Фонд гарантування погодився виплатити вкладнику не належні 200 тис. грн., а понад 600 тис. грн.
Ця сума включає розмір депозиту в VAB Bank і відсотки за ним (за ставкою 27% річних). Цікаво, що потерпілий вкладник хотів отримати ще більше: вимагав стягнути як моральний збиток ще 250 тис. грн. з Фонду гарантування і Нацбанку (сукупно). https://news.finance.ua/ua/news/-/39094 ... EyODU2LjYw
Этот случай является исключением из общего правила, поскольку вкладчицу просто пожалели, так как она собирала деньги для лечения за границей. Кроме того, за вкладчицу походатайствовали высокопоставленные должностные лица. Иначе вкладчица получила бы стандартные 200 тысяч гривен и не более. https://reyestr.court.gov.ua/Review/66114006
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 13.11.2020..................28,1176 Гривна укрепилась на 8 копеек. Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и опустились на 1.5 копейки. Немного постояв на месте, после 11 снова пошли вниз и за 20 минут опустились еще на 3 копейки. После этого надолго уравновесились. По графику просматривается возможность для НБУ выполнить план по наполнению закромов, но информации пока нет. Относительно евро также укрепляемся. У нас сегодня своя свадьба. Доллар в мире снижается, но без особого фанатизма. Справочный курс встретили котировками 28.1000 - 28.1150, что на 4.5 копейки ниже уровня открытия.
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