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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6771677267736774

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 218
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
38
28,50-29,00
37%
81
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:25

  Ой+ написав:Дехто вернув:

У українських вкладників проблемних банків, з’явився шанс отримати в Фонді гарантування вкладів фізосіб більше належної за законом компенсації – 200 тис. грн.

Це стало відомо з визначення позовно-апеляційного адміністративного суду під час розгляду справи №826/5981/15. У документі говориться, що Фонд гарантування погодився виплатити вкладнику не належні 200 тис. грн., а понад 600 тис. грн.

Ця сума включає розмір депозиту в VAB Bank і відсотки за ним (за ставкою 27% річних). Цікаво, що потерпілий вкладник хотів отримати ще більше: вимагав стягнути як моральний збиток ще 250 тис. грн. з Фонду гарантування і Нацбанку (сукупно). https://news.finance.ua/ua/news/-/39094 ... EyODU2LjYw

Этот случай является исключением из общего правила, поскольку вкладчицу просто пожалели, так как она собирала деньги для лечения за границей.
Кроме того, за вкладчицу походатайствовали высокопоставленные должностные лица.
Иначе вкладчица получила бы стандартные 200 тысяч гривен и не более.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/66114006
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

очередной задёрг не получился, вопреки проплаченным статьям в СМИ, летим к 28?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:51

Летим вниз, полет нормальный. Эти доллары сейчас уже никому не нужны(кроме меня конечно)!!
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:57

Повторение прошлой пятницы.После обеда разворот и плач Ярославны.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.11.2020..................28,1176
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и опустились на 1.5 копейки. Немного постояв на месте, после 11 снова пошли вниз и за 20 минут опустились еще на 3 копейки. После этого надолго уравновесились. По графику просматривается возможность для НБУ выполнить план по наполнению закромов, но информации пока нет.
Относительно евро также укрепляемся. У нас сегодня своя свадьба. Доллар в мире снижается, но без особого фанатизма.
Справочный курс встретили котировками 28.1000 - 28.1150, что на 4.5 копейки ниже уровня открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Вырос объем суточных сертификатов, продолжился отток в наличку, была возвращена небольшая часть тендерного рефинанса. Добавило ликвидности только казначейство, но в очень небольшом объеме.

В среду обороты ТОМной сессии упали даже больше, чем можно было ожидать, с 475.6 до 258.4 млн. Обороты скромные, но чистые. Банки были абсолютно пассивны. Клиентские обороты также сократились и остались в относительном балансе с очень легким перевесом спроса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:32

Черкассы будут работать в выходные
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:13

  Grand Touring написав:Черкассы будут работать в выходные

Ще б так Львів!
Садовий, напевно, теж так зробить - треба ж на виборах перемогти! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:24

Центральний банк Казахстану тимчасово заборонив купувати долари на місцевому валютному ринку.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=fgHqaWRV
+50грн !
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greenozon
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