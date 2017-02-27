Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:21

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

13.11.2020..................28,1176

Гривна укрепилась на 8 копеек.

Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и опустились на 1.5 копейки. Немного постояв на месте, после 11 снова пошли вниз и за 20 минут опустились еще на 3 копейки. После этого надолго уравновесились. По графику просматривается возможность для НБУ выполнить план по наполнению закромов, но информации пока нет.

Относительно евро также укрепляемся. У нас сегодня своя свадьба. Доллар в мире снижается, но без особого фанатизма.

Справочный курс встретили котировками 28.1000 - 28.1150, что на 4.5 копейки ниже уровня открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах уменьшились. Вырос объем суточных сертификатов, продолжился отток в наличку, была возвращена небольшая часть тендерного рефинанса. Добавило ликвидности только казначейство, но в очень небольшом объеме.



В среду обороты ТОМной сессии упали даже больше, чем можно было ожидать, с 475.6 до 258.4 млн. Обороты скромные, но чистые. Банки были абсолютно пассивны. Клиентские обороты также сократились и остались в относительном балансе с очень легким перевесом спроса.