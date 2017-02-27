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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6772677367746775

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 218
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
38
28,50-29,00
37%
81
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:26

  stryzhko написав:Попит на імпорт тріхо впав. Звичайно, якась частина перейшла в кешбечні банки, але сумніваюся, що всі 50%. Цікаво, яка статистика в конкурентів.

За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.

Ціни практично зрівнялися з українськими, тому просто відпав сенс там купувати і чекати місяць.
apostol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:32

  greenozon написав:Центральний банк Казахстану тимчасово заборонив купувати долари на місцевому валютному ринку.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=fgHqaWRV
шикарная новость, наблюдаем за рейхсрупией.
  Libo написав:Поймаем - отберем!
Мотайте себе на ус, как могут поступить и с вами тоже...
у нас нелегального таксиста поймать/засудить не могут. Даже евробляхи таксуют.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:05

  apostol написав:
  stryzhko написав:Попит на імпорт тріхо впав. Звичайно, якась частина перейшла в кешбечні банки, але сумніваюся, що всі 50%. Цікаво, яка статистика в конкурентів.

За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.

Ціни практично зрівнялися з українськими, тому просто відпав сенс там купувати і чекати місяць.

А за посилку, дорожчу за 100 євро потрібно заплатити мито + митному брокеру - ще дорожче вийде, ніж у нас купити.
yurko81
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