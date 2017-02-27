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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:26
stryzhko написав:
Попит на імпорт тріхо впав. Звичайно, якась частина перейшла в кешбечні банки, але сумніваюся, що всі 50%. Цікаво, яка статистика в конкурентів.
За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.
Ціни практично зрівнялися з українськими, тому просто відпав сенс там купувати і чекати місяць.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:32
шикарная новость, наблюдаем за рейхсрупией.
Libo написав:
Поймаем - отберем!
Мотайте себе на ус, как могут поступить и с вами тоже...
у нас нелегального таксиста поймать/засудить не могут. Даже евробляхи таксуют.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:05
apostol написав: stryzhko написав:
Попит на імпорт тріхо впав. Звичайно, якась частина перейшла в кешбечні банки, але сумніваюся, що всі 50%. Цікаво, яка статистика в конкурентів.
За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.
Ціни практично зрівнялися з українськими, тому просто відпав сенс там купувати і чекати місяць.
А за посилку, дорожчу за 100 євро потрібно заплатити мито + митному брокеру - ще дорожче вийде, ніж у нас купити.
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