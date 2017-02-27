apostol написав:За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.
Ціни практично зрівнялися з українськими, тому просто відпав сенс там купувати і чекати місяць.[/quote] А за посилку, дорожчу за 100 євро потрібно заплатити мито + митному брокеру - ще дорожче вийде, ніж у нас купити.[/quote] Если доставка УкрПочтой -- нет никакого "+ митному брокеру".
_hunter написав:Если доставка УкрПочтой -- нет никакого "+ митному брокеру
Как раз на пересылки Укрпочтой и действуют льготные 100 евро. Если переслать каким-нибудь DHL то это уже будет не почтовое отправление и оплачивается пошлина по полной (если предусмотрена для данного товара). https://www.ukrposhta.ua/ru/mytne-oformlennia-import
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
_hunter написав:Если доставка УкрПочтой -- нет никакого "+ митному брокеру
Как раз на пересылки Укрпочтой и действуют льготные 100 евро. Если переслать каким-нибудь DHL то это уже будет не почтовое отправление и оплачивается пошлина по полной (если предусмотрена для данного товара). https://www.ukrposhta.ua/ru/mytne-oformlennia-import
А бы ляпнуть.....Если груз проходит оформление на МППО,и не важно название форвардера,то на сегодняшний день без начисления платежей ФЛ до 100евро,ЮЛ до 150 евро
В начале недели многие еще не верили в КВД. Остальные - готовились. Вчера 1100 дошла до посполитых - и ожидания/настроения в т.ч по спросу на валюту, еще подупали. Население понесет заначки в аптеки и продуктовики, импорт доработает ЧП, откупится и будет вяло тянуть до НГ, потом много кто закроется. В декабре выторги = спрос на валюту от (потреб)импорта будут слабее, чем сейчас. +10 ярд бумаги на месяц и бюджетный распил поддавливать, конечно, будут. Но без азарта и романтизма
_hunter написав:Если доставка УкрПочтой -- нет никакого "+ митному брокеру
Как раз на пересылки Укрпочтой и действуют льготные 100 евро. Если переслать каким-нибудь DHL то это уже будет не почтовое отправление и оплачивается пошлина по полной (если предусмотрена для данного товара). https://www.ukrposhta.ua/ru/mytne-oformlennia-import
А бы ляпнуть.....Если груз проходит оформление на МППО,и не важно название форвардера,то на сегодняшний день без начисления платежей ФЛ до 100евро,ЮЛ до 150 евро
Молодец, а теперь то же самое хантеру напиши.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift