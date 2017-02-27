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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6773677467756776>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 218
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
38
28,50-29,00
37%
81
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:26

  stryzhko написав:Попит на імпорт тріхо впав. Звичайно, якась частина перейшла в кешбечні банки, але сумніваюся, що всі 50%. Цікаво, яка статистика в конкурентів.

За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.

Ціни практично зрівнялися з українськими, тому просто відпав сенс там купувати і чекати місяць.
apostol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:32

  greenozon написав:Центральний банк Казахстану тимчасово заборонив купувати долари на місцевому валютному ринку.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=fgHqaWRV
шикарная новость, наблюдаем за рейхсрупией.
  Libo написав:Поймаем - отберем!
Мотайте себе на ус, как могут поступить и с вами тоже...
у нас нелегального таксиста поймать/засудить не могут. Даже евробляхи таксуют.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:05

  apostol написав:
  stryzhko написав:Попит на імпорт тріхо впав. Звичайно, якась частина перейшла в кешбечні банки, але сумніваюся, що всі 50%. Цікаво, яка статистика в конкурентів.

За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.

Ціни практично зрівнялися з українськими, тому просто відпав сенс там купувати і чекати місяць.

А за посилку, дорожчу за 100 євро потрібно заплатити мито + митному брокеру - ще дорожче вийде, ніж у нас купити.
yurko81
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:11

  yurko81 написав:
  apostol написав:За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.

Ціни практично зрівнялися з українськими, тому просто відпав сенс там купувати і чекати місяць.[/quote]
А за посилку, дорожчу за 100 євро потрібно заплатити мито + митному брокеру - ще дорожче вийде, ніж у нас купити.[/quote]
Если доставка УкрПочтой -- нет никакого "+ митному брокеру".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:Если доставка УкрПочтой -- нет никакого "+ митному брокеру
Как раз на пересылки Укрпочтой и действуют льготные 100 евро. Если переслать каким-нибудь DHL то это уже будет не почтовое отправление и оплачивается пошлина по полной (если предусмотрена для данного товара).
https://www.ukrposhta.ua/ru/mytne-oformlennia-import
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:20

  Дед Мороз написав:Повторение прошлой пятницы.После обеда разворот и плач Ярославны.

Ну дык и покорением космоса подобное не назвать. Отыграли назад за день все, что накатывали за неделю с 9.11.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Если доставка УкрПочтой -- нет никакого "+ митному брокеру
Как раз на пересылки Укрпочтой и действуют льготные 100 евро. Если переслать каким-нибудь DHL то это уже будет не почтовое отправление и оплачивается пошлина по полной (если предусмотрена для данного товара).
https://www.ukrposhta.ua/ru/mytne-oformlennia-import

А бы ляпнуть.....Если груз проходит оформление на МППО,и не важно название форвардера,то на сегодняшний день без начисления платежей ФЛ до 100евро,ЮЛ до 150 евро
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В начале недели многие еще не верили в КВД. Остальные - готовились.
Вчера 1100 дошла до посполитых - и ожидания/настроения в т.ч по спросу на валюту, еще подупали. Население понесет заначки в аптеки и продуктовики, импорт доработает ЧП, откупится и будет вяло тянуть до НГ, потом много кто закроется. В декабре выторги = спрос на валюту от (потреб)импорта будут слабее, чем сейчас. +10 ярд бумаги на месяц и бюджетный распил поддавливать, конечно, будут. Но без азарта и романтизма :mrgreen:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:57

  ROLF написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Если доставка УкрПочтой -- нет никакого "+ митному брокеру
Как раз на пересылки Укрпочтой и действуют льготные 100 евро. Если переслать каким-нибудь DHL то это уже будет не почтовое отправление и оплачивается пошлина по полной (если предусмотрена для данного товара).
https://www.ukrposhta.ua/ru/mytne-oformlennia-import

А бы ляпнуть.....Если груз проходит оформление на МППО,и не важно название форвардера,то на сегодняшний день без начисления платежей ФЛ до 100евро,ЮЛ до 150 евро

Молодец, а теперь то же самое хантеру напиши. :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:спрос на валюту от (потреб)импорта будут слабее, чем сейчас

А в Зимбабве оказывается огромный спрос на импорт обвалил валюту и заставил население носить её мешками.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 13 лис, 2020 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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