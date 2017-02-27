stryzhko написав:Попит на імпорт тріхо впав. Звичайно, якась частина перейшла в кешбечні банки, але сумніваюся, що всі 50%. Цікаво, яка статистика в конкурентів.
За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.
Ціни практично зрівнялися з українськими, тому просто відпав сенс там купувати і чекати місяць.
Думаю, що значна частина відійшла від привату і не тільки на покупки з алі. Приват індивідуально пропонує мені навіть деякий кешбек і збільшує ліміт, але все одно не цікаво.
А в цілому алі подвоїв минулорічний виторг і не думаю, що українці скупились тільки на 1/10000 там.
Alibaba, китайська торгова група, до якої належить відома онлайн-платформа AliExpress, під час розпродажу до Дня холостяка встановила новий рекорд. Компанія заробила за чотири доби понад 74,1 млрд доларів. Попередній рекорд компанія встановила у 2019 році — тоді вторгували 38,4 млрд доларів за 24 години. https://racurs.ua/ua/n146397-opzj-pidib ... afika.html
Если доставка УкрПочтой -- нет никакого "+ митному брокеру[/quote]Как раз на пересылки Укрпочтой и действуют льготные 100 евро. Если переслать каким-нибудь DHL то это уже будет не почтовое отправление и оплачивается пошлина по полной (если предусмотрена для данного товара). https://www.ukrposhta.ua/ru/mytne-oformlennia-import[/quote] А бы ляпнуть.....Если груз проходит оформление на МППО,и не важно название форвардера,то на сегодняшний день без начисления платежей ФЛ до 100евро,ЮЛ до 150 евро[/quote] Молодец, а теперь то же самое хантеру напиши. [/quote] Причем тут хантер,это ты ерунду про DHL пишешь....
Ой+ написав:Думаю, що значна частина відійшла від привату і не тільки на покупки з алі.
Звичайно, що відійшла, тому й цікаво на скільки зріс попит на закордонні покупки, наприклад в того ж Моно чи Альфи. Може Горох і поділиться своєю статистикою після вихідних і відрапортує про 1 місце. В минулому році було так:
Вчера на "День холостяка" в сети интернет сделали покупки 198'697 клиентов monobank. Они сделали 413'628 транзакций на сумму 137'546'125 грн. И это второе место в стране!