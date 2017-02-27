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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6773677467756776

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 218
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
38
28,50-29,00
37%
81
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:01

  apostol написав:
  stryzhko написав:Попит на імпорт тріхо впав. Звичайно, якась частина перейшла в кешбечні банки, але сумніваюся, що всі 50%. Цікаво, яка статистика в конкурентів.

За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.

Ціни практично зрівнялися з українськими, тому просто відпав сенс там купувати і чекати місяць.


Думаю, що значна частина відійшла від привату і не тільки на покупки з алі. Приват індивідуально пропонує мені навіть деякий кешбек і збільшує ліміт, але все одно не цікаво.
Зображення

А в цілому алі подвоїв минулорічний виторг і не думаю, що українці скупились тільки на 1/10000 там.
Alibaba, китайська торгова група, до якої належить відома онлайн-платформа AliExpress, під час розпродажу до Дня холостяка встановила новий рекорд. Компанія заробила за чотири доби понад 74,1 млрд доларів. Попередній рекорд компанія встановила у 2019 році — тоді вторгували 38,4 млрд доларів за 24 години. https://racurs.ua/ua/n146397-opzj-pidib ... afika.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:10

Если доставка УкрПочтой -- нет никакого "+ митному брокеру[/quote]Как раз на пересылки Укрпочтой и действуют льготные 100 евро. Если переслать каким-нибудь DHL то это уже будет не почтовое отправление и оплачивается пошлина по полной (если предусмотрена для данного товара).
https://www.ukrposhta.ua/ru/mytne-oformlennia-import[/quote]
А бы ляпнуть.....Если груз проходит оформление на МППО,и не важно название форвардера,то на сегодняшний день без начисления платежей ФЛ до 100евро,ЮЛ до 150 евро[/quote]
Молодец, а теперь то же самое хантеру напиши. :roll:[/quote]
Причем тут хантер,это ты ерунду про DHL пишешь....
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ой+ написав:Думаю, що значна частина відійшла від привату і не тільки на покупки з алі.

Звичайно, що відійшла, тому й цікаво на скільки зріс попит на закордонні покупки, наприклад в того ж Моно чи Альфи. Може Горох і поділиться своєю статистикою після вихідних і відрапортує про 1 місце. В минулому році було так:
Вчера на "День холостяка" в сети интернет сделали покупки 198'697 клиентов monobank.
Они сделали 413'628 транзакций на сумму 137'546'125 грн.
И это второе место в стране!
stryzhko
 
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