Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:56

Зарисовочка из цикла "кто кого спонсирует и кому зона свободной торговли - мать родная".Итак, по итогу 9 месяцев наш экспорт составил 35, а импорт 38 млрд долларов. Отрицательное торговое сальдо - 3 млрд долларов. Плохо, но в 2019-м за 9 месяцев было 7,1. Т.е. перемога? Из всех утюгов и чайников только и слышно - экспорт упал меньше, чем импорт, значит мы выстояли в кризис лучше, чем другие.Заблуждение! Или намеренная манипуляция - зависит от того, кто говорит. Если Шмыгаль, Марченко, Петрашко, Шевченко - манипуляция, если какой-нибудь непрофильный эксперД - может быть и заблуждение.Мы крупно сэкономили на углеводорах весной-летом, но это ценовая конъюнктура и только. С осени экономии уже практически нет, а торговое сальдо не упало в пропасть лишь за счет высоких темпов экспорта агропродукции, которой надолго не хватит с учетом невысокого урожая...Зато по продуктам высокой добавленной стоимости (поставляемым из стран, которые их производят - для нас это преимущественно ЕС) падение импорта нематериально. Причина уже многократно обсуждалась - субсидирование импорта дорогой гривной. Внутреннее производство умирает семимильными шагами, и его место на полках магазинов занимает импорт. Это уже не конъюнктура, это стратегия - украинский производитель не возьмет паузу на полгода-год-два-три - он разорится с концами!В цифрах это выглядит следующим образом:- экспорт в ЕС 2019 - 15,60 млрд долларов;- экспорт в ЕС 2020 - 13,06 млрд долларов (-16,3%).- импорт из ЕС 2019 - 18,32 млрд долларов;- импорт из ЕС 2020 - 16,44 млрд долларов (-10,2%).- отрицательное сальдо торговли с ЕС 2019 - 2,72 млрд долларов;- отрицательное сальдо торговли с ЕС 2020 - 3,38 млрд долларов (+24,3%).На падении товарооборота мы не снизили, а увеличили субсидирование европейского производства в ущерб собственному! Ау, гривнопатриоты - почему ваш патриотизм бьет по украинским рабочим местам? Это точно не лицемерие?