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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6773677467756776

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 218
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
17%
38
28,50-29,00
37%
81
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:01

  apostol написав:
  stryzhko написав:Попит на імпорт тріхо впав. Звичайно, якась частина перейшла в кешбечні банки, але сумніваюся, що всі 50%. Цікаво, яка статистика в конкурентів.

За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.

Ціни практично зрівнялися з українськими, тому просто відпав сенс там купувати і чекати місяць.


Думаю, що значна частина відійшла від привату і не тільки на покупки з алі. Приват індивідуально пропонує мені навіть деякий кешбек і збільшує ліміт, але все одно не цікаво.
Зображення

А в цілому алі подвоїв минулорічний виторг і не думаю, що українці скупились тільки на 1/10000 там.
Alibaba, китайська торгова група, до якої належить відома онлайн-платформа AliExpress, під час розпродажу до Дня холостяка встановила новий рекорд. Компанія заробила за чотири доби понад 74,1 млрд доларів. Попередній рекорд компанія встановила у 2019 році — тоді вторгували 38,4 млрд доларів за 24 години. https://racurs.ua/ua/n146397-opzj-pidib ... afika.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:10

Если доставка УкрПочтой -- нет никакого "+ митному брокеру[/quote]Как раз на пересылки Укрпочтой и действуют льготные 100 евро. Если переслать каким-нибудь DHL то это уже будет не почтовое отправление и оплачивается пошлина по полной (если предусмотрена для данного товара).
https://www.ukrposhta.ua/ru/mytne-oformlennia-import[/quote]
А бы ляпнуть.....Если груз проходит оформление на МППО,и не важно название форвардера,то на сегодняшний день без начисления платежей ФЛ до 100евро,ЮЛ до 150 евро[/quote]
Молодец, а теперь то же самое хантеру напиши. :roll:[/quote]
Причем тут хантер,это ты ерунду про DHL пишешь....
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ой+ написав:Думаю, що значна частина відійшла від привату і не тільки на покупки з алі.

Звичайно, що відійшла, тому й цікаво на скільки зріс попит на закордонні покупки, наприклад в того ж Моно чи Альфи. Може Горох і поділиться своєю статистикою після вихідних і відрапортує про 1 місце. В минулому році було так:
Вчера на "День холостяка" в сети интернет сделали покупки 198'697 клиентов monobank.
Они сделали 413'628 транзакций на сумму 137'546'125 грн.
И это второе место в стране!
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав: в Зимбабве оказывается огромный спрос на импорт обвалил валюту и заставил население носить её мешками.


Какая уместная реплика. Вы уже ковид отменили - теперь за 1 из основных категорий покупателей валюты, определяющих в т.ч. уровень спроса и цену на нее, взялись? Причем тут мешки с нацвалютой родезийского населения?
Я написал: спрос НА валюту ОТ импорта (из контекста очевидно, что имелся ввиду спрос на иностранную валюту от импортеров, преимущественно, товаров потребительского назначения) - так доходчиво?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:56

Зарисовочка из цикла "кто кого спонсирует и кому зона свободной торговли - мать родная".

Итак, по итогу 9 месяцев наш экспорт составил 35, а импорт 38 млрд долларов. Отрицательное торговое сальдо - 3 млрд долларов. Плохо, но в 2019-м за 9 месяцев было 7,1. Т.е. перемога? Из всех утюгов и чайников только и слышно - экспорт упал меньше, чем импорт, значит мы выстояли в кризис лучше, чем другие.

Заблуждение! Или намеренная манипуляция - зависит от того, кто говорит. Если Шмыгаль, Марченко, Петрашко, Шевченко - манипуляция, если какой-нибудь непрофильный эксперД - может быть и заблуждение.

Мы крупно сэкономили на углеводорах весной-летом, но это ценовая конъюнктура и только. С осени экономии уже практически нет, а торговое сальдо не упало в пропасть лишь за счет высоких темпов экспорта агропродукции, которой надолго не хватит с учетом невысокого урожая...

Зато по продуктам высокой добавленной стоимости (поставляемым из стран, которые их производят - для нас это преимущественно ЕС) падение импорта нематериально. Причина уже многократно обсуждалась - субсидирование импорта дорогой гривной. Внутреннее производство умирает семимильными шагами, и его место на полках магазинов занимает импорт. Это уже не конъюнктура, это стратегия - украинский производитель не возьмет паузу на полгода-год-два-три - он разорится с концами!

В цифрах это выглядит следующим образом:

- экспорт в ЕС 2019 - 15,60 млрд долларов;
- экспорт в ЕС 2020 - 13,06 млрд долларов (-16,3%).

- импорт из ЕС 2019 - 18,32 млрд долларов;
- импорт из ЕС 2020 - 16,44 млрд долларов (-10,2%).

- отрицательное сальдо торговли с ЕС 2019 - 2,72 млрд долларов;
- отрицательное сальдо торговли с ЕС 2020 - 3,38 млрд долларов (+24,3%).

На падении товарооборота мы не снизили, а увеличили субсидирование европейского производства в ущерб собственному! Ау, гривнопатриоты - почему ваш патриотизм бьет по украинским рабочим местам? Это точно не лицемерие?

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/11/152.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/137.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:48

Официальный курс - интервенции

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................13.11.2020............16.11.2020
дата розрахунку.................12.11.2020............13.11.2020
Євро.....................................33,266...................33,2118...-0.15%
Долар США..........................28,1963.................28,1158...-0.29%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и опустились на 1.5 копейки. Немного постояв на месте, после 11 снова пошли вниз и за 20 минут опустились еще на 3 копейки. После этого надолго уравновесились. По графику просматривается возможность для НБУ выполнить план по наполнению закромов, но информации пока нет.
Относительно евро также укрепляемся. У нас сегодня своя свадьба. Доллар в мире снижается, но без особого фанатизма.
Справочный курс встретили котировками 28.1000 - 28.1150, что на 4.5 копейки ниже уровня открытия.
Обед сегодня побил рекорд длительности, котировки не двигались с 11-20 до 15-20. После этого приподнялись на полкопейки, а после фиксации официального курса еще на полкопейки. На этом пятничная сессия и закончилась.
Официальный курс встретили котировками 28.1050 - 28.1200. За день упали на 4 копейки относительно открытия и на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

НБУ на этой неделе интервенций не проводил.
Чистая покупка с начала года составляет 748.8 млн.
Похоже, неумеренный пыл в проведении интервенций окончательно остыл. Рынку дают немного подышать. Стиль интервенций у нового руководства отличается от предыдущего, но он, похоже, уже найден и похож на взвешенный.

Этот день в истории:
2019 - 24.3156 (-15) +380
2018 - 27.9182 (+1) +20

2017 - 26.4880 (-3)
2016 - 25.6304 (+5)
Сибарит
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