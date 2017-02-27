stryzhko написав:Попит на імпорт тріхо впав. Звичайно, якась частина перейшла в кешбечні банки, але сумніваюся, що всі 50%. Цікаво, яка статистика в конкурентів.
За підсумками традиційного Дня холостяка 11 листопада 2020 року на AliExpress клієнти Приватбанку оплатили картками понад 470 тис. купівель на суму $7,8 млн, що вдвічі менше, ніж в 2019 році.
Ціни практично зрівнялися з українськими, тому просто відпав сенс там купувати і чекати місяць.
Думаю, що значна частина відійшла від привату і не тільки на покупки з алі. Приват індивідуально пропонує мені навіть деякий кешбек і збільшує ліміт, але все одно не цікаво.
А в цілому алі подвоїв минулорічний виторг і не думаю, що українці скупились тільки на 1/10000 там.
Alibaba, китайська торгова група, до якої належить відома онлайн-платформа AliExpress, під час розпродажу до Дня холостяка встановила новий рекорд. Компанія заробила за чотири доби понад 74,1 млрд доларів. Попередній рекорд компанія встановила у 2019 році — тоді вторгували 38,4 млрд доларів за 24 години. https://racurs.ua/ua/n146397-opzj-pidib ... afika.html
Если доставка УкрПочтой -- нет никакого "+ митному брокеру[/quote]Как раз на пересылки Укрпочтой и действуют льготные 100 евро. Если переслать каким-нибудь DHL то это уже будет не почтовое отправление и оплачивается пошлина по полной (если предусмотрена для данного товара). https://www.ukrposhta.ua/ru/mytne-oformlennia-import[/quote] А бы ляпнуть.....Если груз проходит оформление на МППО,и не важно название форвардера,то на сегодняшний день без начисления платежей ФЛ до 100евро,ЮЛ до 150 евро[/quote] Молодец, а теперь то же самое хантеру напиши. [/quote] Причем тут хантер,это ты ерунду про DHL пишешь....
Ой+ написав:Думаю, що значна частина відійшла від привату і не тільки на покупки з алі.
Звичайно, що відійшла, тому й цікаво на скільки зріс попит на закордонні покупки, наприклад в того ж Моно чи Альфи. Може Горох і поділиться своєю статистикою після вихідних і відрапортує про 1 місце. В минулому році було так:
Вчера на "День холостяка" в сети интернет сделали покупки 198'697 клиентов monobank. Они сделали 413'628 транзакций на сумму 137'546'125 грн. И это второе место в стране!
vitaliy_berdinskikh написав: в Зимбабве оказывается огромный спрос на импорт обвалил валюту и заставил население носить её мешками.
Какая уместная реплика. Вы уже ковид отменили - теперь за 1 из основных категорий покупателей валюты, определяющих в т.ч. уровень спроса и цену на нее, взялись? Причем тут мешки с нацвалютой родезийского населения? Я написал: спрос НА валюту ОТ импорта (из контекста очевидно, что имелся ввиду спрос на иностранную валюту от импортеров, преимущественно, товаров потребительского назначения) - так доходчиво?
Зарисовочка из цикла "кто кого спонсирует и кому зона свободной торговли - мать родная".
Итак, по итогу 9 месяцев наш экспорт составил 35, а импорт 38 млрд долларов. Отрицательное торговое сальдо - 3 млрд долларов. Плохо, но в 2019-м за 9 месяцев было 7,1. Т.е. перемога? Из всех утюгов и чайников только и слышно - экспорт упал меньше, чем импорт, значит мы выстояли в кризис лучше, чем другие.
Заблуждение! Или намеренная манипуляция - зависит от того, кто говорит. Если Шмыгаль, Марченко, Петрашко, Шевченко - манипуляция, если какой-нибудь непрофильный эксперД - может быть и заблуждение.
Мы крупно сэкономили на углеводорах весной-летом, но это ценовая конъюнктура и только. С осени экономии уже практически нет, а торговое сальдо не упало в пропасть лишь за счет высоких темпов экспорта агропродукции, которой надолго не хватит с учетом невысокого урожая...
Зато по продуктам высокой добавленной стоимости (поставляемым из стран, которые их производят - для нас это преимущественно ЕС) падение импорта нематериально. Причина уже многократно обсуждалась - субсидирование импорта дорогой гривной. Внутреннее производство умирает семимильными шагами, и его место на полках магазинов занимает импорт. Это уже не конъюнктура, это стратегия - украинский производитель не возьмет паузу на полгода-год-два-три - он разорится с концами!
В цифрах это выглядит следующим образом:
- экспорт в ЕС 2019 - 15,60 млрд долларов; - экспорт в ЕС 2020 - 13,06 млрд долларов (-16,3%).
- импорт из ЕС 2019 - 18,32 млрд долларов; - импорт из ЕС 2020 - 16,44 млрд долларов (-10,2%).
- отрицательное сальдо торговли с ЕС 2019 - 2,72 млрд долларов; - отрицательное сальдо торговли с ЕС 2020 - 3,38 млрд долларов (+24,3%).
На падении товарооборота мы не снизили, а увеличили субсидирование европейского производства в ущерб собственному! Ау, гривнопатриоты - почему ваш патриотизм бьет по украинским рабочим местам? Это точно не лицемерие?
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................13.11.2020............16.11.2020 дата розрахунку.................12.11.2020............13.11.2020 Євро.....................................33,266...................33,2118...-0.15% Долар США..........................28,1963.................28,1158...-0.29% После полудня курс практически не изменился. Открылись на 3.5 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе сузили спред до 1.5 копеек и опустились на 1.5 копейки. Немного постояв на месте, после 11 снова пошли вниз и за 20 минут опустились еще на 3 копейки. После этого надолго уравновесились. По графику просматривается возможность для НБУ выполнить план по наполнению закромов, но информации пока нет. Относительно евро также укрепляемся. У нас сегодня своя свадьба. Доллар в мире снижается, но без особого фанатизма. Справочный курс встретили котировками 28.1000 - 28.1150, что на 4.5 копейки ниже уровня открытия. Обед сегодня побил рекорд длительности, котировки не двигались с 11-20 до 15-20. После этого приподнялись на полкопейки, а после фиксации официального курса еще на полкопейки. На этом пятничная сессия и закончилась. Официальный курс встретили котировками 28.1050 - 28.1200. За день упали на 4 копейки относительно открытия и на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
НБУ на этой неделе интервенций не проводил. Чистая покупка с начала года составляет 748.8 млн. Похоже, неумеренный пыл в проведении интервенций окончательно остыл. Рынку дают немного подышать. Стиль интервенций у нового руководства отличается от предыдущего, но он, похоже, уже найден и похож на взвешенный.
Этот день в истории: 2019 - 24.3156 (-15) +380 2018 - 27.9182 (+1) +20