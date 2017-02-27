9 жовтня НБУ надав 5 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 1820 днів під 6%, а також 300 млн грн - для одного банку до 82 днів під 6%. Як уточнював НБУ, рефінанс залучили Універсал Банк (1 млрд грн), Кредит Дніпро (885 млн грн), ПУМБ (800 млн грн), Альфа-Банк (640 млн грн), Кредобанк (600 млн грн), Укрексімбанк (338 млн грн), Таскомбанк (200 млн грн), Авангард (200 млн грн), РВС Банк (120 млн грн), Піреус Банк (100 млн грн), АП Банк (40 млн грн), Український капітал (39 млн грн), УБРР (28 млн грн), Креді Агріколь (10 млн грн).
16 жовтня регулятор виділив для трьох банків 567,6 млн грн рефінансування на термін до 82 днів під 6%. Відповідні позики залучили банк "Січ" (394 млн грн), Місто Банк (103,6 млн грн), Радабанк (70 млн грн).
23 жовтня регулятор надав 560 млн грн рефінансування для трьох банків на термін до 84 днів під 6%. Зокрема, Банк 3/4 отримав позику на 258 млн грн, Скай Банк - на 2 млн грн (назви третього банку НБУ не уточнив - слід розуміти, з огляду на те, що відповідний кредит був наданий на строк до 30 днів, а в таких випадках інформація не розкривається).
30 жовтня регулятор виділив 10,346 млрд грн рефінансування для 5-ти банків на термін до 84 днів під 6,0%. Позики отримали в т.ч. Акордбанк (150 млн грн), Авангард (140 млн грн), МІБ (37,5 млн грн), Місто Банк (18,3 млн грн). 5-го отримувача рефінансування регулятор не уточнив, що може означати, що кредит був наданий на термін до 30 днів.
6 листопада регулятор виділив 563,6 млн грн рефінансування для 4-х банків на термін до 84 днів під 6,0%. Тоді позики залучили банк "Січ" (250 млн грн), Індустріалбанк (75 млн грн), Місто Банк (38,6 млн грн). 4-го отримувача рефінансування регулятор не уточнив, що може означати, що кредит був наданий на термін до 30 днів.
13 листопада він надав для 12-ти банків 16,145 млрд грн рефінансування на термін до 1820 днів під 6,0% та 431 млн грн для 4-х банків на термін до 84 днів під 6,0%.
Долярчик написав: У місті Лева таки вводять КВД! А у ваших містах? Долар вверх/вниз? - які думки?
Нічого не плутаєте? канал Садового стверджує, що діючий мер креативненько КВД похерив: ...До 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю, – заявив Садовий. https://lviv.24tv.ua/u-lvovi-karantinu- ... i_n1459047