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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6775677667776778>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 220
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
37%
81
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
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0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:26

9 жовтня НБУ надав 5 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 1820 днів під 6%, а також 300 млн грн - для одного банку до 82 днів під 6%. Як уточнював НБУ, рефінанс залучили Універсал Банк (1 млрд грн), Кредит Дніпро (885 млн грн), ПУМБ (800 млн грн), Альфа-Банк (640 млн грн), Кредобанк (600 млн грн), Укрексімбанк (338 млн грн), Таскомбанк (200 млн грн), Авангард (200 млн грн), РВС Банк (120 млн грн), Піреус Банк (100 млн грн), АП Банк (40 млн грн), Український капітал (39 млн грн), УБРР (28 млн грн), Креді Агріколь (10 млн грн).

16 жовтня регулятор виділив для трьох банків 567,6 млн грн рефінансування на термін до 82 днів під 6%. Відповідні позики залучили банк "Січ" (394 млн грн), Місто Банк (103,6 млн грн), Радабанк (70 млн грн).

23 жовтня регулятор надав 560 млн грн рефінансування для трьох банків на термін до 84 днів під 6%. Зокрема, Банк 3/4 отримав позику на 258 млн грн, Скай Банк - на 2 млн грн (назви третього банку НБУ не уточнив - слід розуміти, з огляду на те, що відповідний кредит був наданий на строк до 30 днів, а в таких випадках інформація не розкривається).

30 жовтня регулятор виділив 10,346 млрд грн рефінансування для 5-ти банків на термін до 84 днів під 6,0%. Позики отримали в т.ч. Акордбанк (150 млн грн), Авангард (140 млн грн), МІБ (37,5 млн грн), Місто Банк (18,3 млн грн). 5-го отримувача рефінансування регулятор не уточнив, що може означати, що кредит був наданий на термін до 30 днів.

6 листопада регулятор виділив 563,6 млн грн рефінансування для 4-х банків на термін до 84 днів під 6,0%. Тоді позики залучили банк "Січ" (250 млн грн), Індустріалбанк (75 млн грн), Місто Банк (38,6 млн грн). 4-го отримувача рефінансування регулятор не уточнив, що може означати, що кредит був наданий на термін до 30 днів.

13 листопада він надав для 12-ти банків 16,145 млрд грн рефінансування на термін до 1820 днів під 6,0% та 431 млн грн для 4-х банків на термін до 84 днів під 6,0%.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:27

  zzzzzz написав:Урааааа....гривну подвезли !!!!


НБУ надав 16,15 млрд грн рефінансування на термін до 5 років для 12 банків

За даними НБУ, 13 листопада він надав для 12-ти банків 16,145 млрд грн рефінансування на термін до 1820 днів під 6,0% та 431 млн грн для 4-х банків на термін до 84 днів під 6,0%.

Это уже интересно. Не исключен дальнейший рост гривны относительно доллара :)
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:30

Игорь Рост гривны ?))))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:31

  zzzzzz написав:Игорь Рост гривны ?))))))

Да. Вы же сами понимаете куда они пойдут ?
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:36

  Игорь написав:
  zzzzzz написав:Игорь Рост гривны ?))))))

Да. Вы же сами понимаете куда они пойдут ?

людям раздадут...
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 лис, 2020 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У місті Лева таки вводять КВД!
А у ваших містах?

Долар вверх/вниз? - які думки?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:42

  Долярчик написав:У місті Лева таки вводять КВД!
А у ваших містах?

Долар вверх/вниз? - які думки?

  Сибарит написав:НБУ на этой неделе интервенций не проводил.
Чистая покупка с начала года составляет 748.8 млн.
гривна остаётся недооцененной НБУ есть что выкупать... Дорогой доллар особо никому не нужен, особенно на карантине, Пока ныряем под 28.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:47

  Долярчик написав: У місті Лева таки вводять КВД!
А у ваших містах?
Долар вверх/вниз? - які думки?


Нічого не плутаєте? канал Садового стверджує, що діючий мер креативненько КВД похерив:
...До 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю, – заявив Садовий.
https://lviv.24tv.ua/u-lvovi-karantinu- ... i_n1459047
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:53

Долярчик
Со след недели вверх конечно, идем на 29
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:55

  75stasstas75 написав:Долярчик
Со след недели вверх конечно, идем на 29

тогда собирайте компанию тех кто идёт с вами)
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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