Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:26

У НБУ здивовані збільшенням суми, яку мають переказати до бюджету-2021



Нацбанк здивувало, що надходження від НБУ до держбюджету-2021 у проєкті держбюджету збільшились на 12 млрд грн - із 33 до 45 млрд грн.



Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив голова НБУ Кирило Шевченко.



"Прогноз НБУ щодо дефіциту бюджету навіть більш консервативний, ніж у МВФ. На наступний рік ми прогнозували дефіцит бюджету на рівні 4%. Що стосується перевищення доходів над видатками НБУ - це перекликається з питанням незалежності. Тому що незалежність центрального банку полягає і у фінансовій незалежності.



Тому нас, м’яко кажучи, трохи здивувало збільшення цієї цифри з 33 до 45 мільярдів", - підкреслив він.



"Але я хочу сказати, що для Національного банку ключовою є та сума, яка виникне після того, як міжнародні аудитори підтвердять звітність Нацбанку. І одразу ж після того, як ми побачили число 45, ми про це повідомили і профільний комітет Верховної ради, і міністерство фінансів.



Позиція Нацбанку в цьому питанні залишається незмінною: згідно із законом ми можемо перерахувати в бюджет виключно ту суму, яка вийде в результаті підтвердження нашими аудиторами. Попередньо ця сума була заявлена 22,6 мільярдів гривень", - додав він.



Національний банк перерахував 42,7 млрд грн прибутку до держбюджету у 2020 році, що на 2 млрд грн більше, ніж передбачено законом про держбюджет на 2020 рік.