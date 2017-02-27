zzzzzz написав:9 жовтня НБУ надав 5 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 1820 днів під 6%, а також 300 млн грн - для одного банку до 82 днів під 6%. Як уточнював НБУ, рефінанс залучили Універсал Банк (1 млрд грн), Кредит Дніпро (885 млн грн), ПУМБ (800 млн грн), Альфа-Банк (640 млн грн), Кредобанк (600 млн грн), Укрексімбанк (338 млн грн), Таскомбанк (200 млн грн), Авангард (200 млн грн), РВС Банк (120 млн грн), Піреус Банк (100 млн грн), АП Банк (40 млн грн), Український капітал (39 млн грн), УБРР (28 млн грн), Креді Агріколь (10 млн грн).
16 жовтня регулятор виділив для трьох банків 567,6 млн грн рефінансування на термін до 82 днів під 6%. Відповідні позики залучили банк "Січ" (394 млн грн), Місто Банк (103,6 млн грн), Радабанк (70 млн грн).
23 жовтня регулятор надав 560 млн грн рефінансування для трьох банків на термін до 84 днів під 6%. Зокрема, Банк 3/4 отримав позику на 258 млн грн, Скай Банк - на 2 млн грн (назви третього банку НБУ не уточнив - слід розуміти, з огляду на те, що відповідний кредит був наданий на строк до 30 днів, а в таких випадках інформація не розкривається).
30 жовтня регулятор виділив 10,346 млрд грн рефінансування для 5-ти банків на термін до 84 днів під 6,0%. Позики отримали в т.ч. Акордбанк (150 млн грн), Авангард (140 млн грн), МІБ (37,5 млн грн), Місто Банк (18,3 млн грн). 5-го отримувача рефінансування регулятор не уточнив, що може означати, що кредит був наданий на термін до 30 днів.
6 листопада регулятор виділив 563,6 млн грн рефінансування для 4-х банків на термін до 84 днів під 6,0%. Тоді позики залучили банк "Січ" (250 млн грн), Індустріалбанк (75 млн грн), Місто Банк (38,6 млн грн). 4-го отримувача рефінансування регулятор не уточнив, що може означати, що кредит був наданий на термін до 30 днів.
13 листопада він надав для 12-ти банків 16,145 млрд грн рефінансування на термін до 1820 днів під 6,0% та 431 млн грн для 4-х банків на термін до 84 днів під 6,0%.
zzzzzz написав:9 жовтня НБУ надав 5 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 1820 днів під 6%, а також 300 млн грн - для одного банку до 82 днів під 6%. Як уточнював НБУ, рефінанс залучили Універсал Банк (1 млрд грн), Кредит Дніпро (885 млн грн), ПУМБ (800 млн грн), Альфа-Банк (640 млн грн), Кредобанк (600 млн грн), Укрексімбанк (338 млн грн), Таскомбанк (200 млн грн), Авангард (200 млн грн), РВС Банк (120 млн грн), Піреус Банк (100 млн грн), АП Банк (40 млн грн), Український капітал (39 млн грн), УБРР (28 млн грн), Креді Агріколь (10 млн грн).
9.10 возвращено 500 млн.
zzzzzz написав:16 жовтня регулятор виділив для трьох банків 567,6 млн грн рефінансування на термін до 82 днів під 6%. Відповідні позики залучили банк "Січ" (394 млн грн), Місто Банк (103,6 млн грн), Радабанк (70 млн грн).
16.10 возвращено 214 млн.
zzzzzz написав:23 жовтня регулятор надав 560 млн грн рефінансування для трьох банків на термін до 84 днів під 6%. Зокрема, Банк 3/4 отримав позику на 258 млн грн, Скай Банк - на 2 млн грн (назви третього банку НБУ не уточнив - слід розуміти, з огляду на те, що відповідний кредит був наданий на строк до 30 днів, а в таких випадках інформація не розкривається).
23.10 возвращено 572 млн.
zzzzzz написав:30 жовтня регулятор виділив 10,346 млрд грн рефінансування для 5-ти банків на термін до 84 днів під 6,0%. Позики отримали в т.ч. Акордбанк (150 млн грн), Авангард (140 млн грн), МІБ (37,5 млн грн), Місто Банк (18,3 млн грн). 5-го отримувача рефінансування регулятор не уточнив, що може означати, що кредит був наданий на термін до 30 днів.
30.10 возвращено 668 млн. 3.11 возвращено 3000 млн.
zzzzzz написав:6 листопада регулятор виділив 563,6 млн грн рефінансування для 4-х банків на термін до 84 днів під 6,0%. Тоді позики залучили банк "Січ" (250 млн грн), Індустріалбанк (75 млн грн), Місто Банк (38,6 млн грн). 4-го отримувача рефінансування регулятор не уточнив, що може означати, що кредит був наданий на термін до 30 днів.
6.11 возвращено 7091 млн. 12.11 возвращено 408 млн.
zzzzzz написав:13 листопада він надав для 12-ти банків 16,145 млрд грн рефінансування на термін до 1820 днів під 6,0% та 431 млн грн для 4-х банків на термін до 84 днів під 6,0%.
У НБУ здивовані збільшенням суми, яку мають переказати до бюджету-2021
Нацбанк здивувало, що надходження від НБУ до держбюджету-2021 у проєкті держбюджету збільшились на 12 млрд грн - із 33 до 45 млрд грн.
Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив голова НБУ Кирило Шевченко.
"Прогноз НБУ щодо дефіциту бюджету навіть більш консервативний, ніж у МВФ. На наступний рік ми прогнозували дефіцит бюджету на рівні 4%. Що стосується перевищення доходів над видатками НБУ - це перекликається з питанням незалежності. Тому що незалежність центрального банку полягає і у фінансовій незалежності.
Тому нас, м’яко кажучи, трохи здивувало збільшення цієї цифри з 33 до 45 мільярдів", - підкреслив він.
"Але я хочу сказати, що для Національного банку ключовою є та сума, яка виникне після того, як міжнародні аудитори підтвердять звітність Нацбанку. І одразу ж після того, як ми побачили число 45, ми про це повідомили і профільний комітет Верховної ради, і міністерство фінансів.
Позиція Нацбанку в цьому питанні залишається незмінною: згідно із законом ми можемо перерахувати в бюджет виключно ту суму, яка вийде в результаті підтвердження нашими аудиторами. Попередньо ця сума була заявлена 22,6 мільярдів гривень", - додав він.
Національний банк перерахував 42,7 млрд грн прибутку до держбюджету у 2020 році, що на 2 млрд грн більше, ніж передбачено законом про держбюджет на 2020 рік.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.