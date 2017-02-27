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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 лис, 2020 09:31
andrein написав:
Переможцями в різних вікових категоріях стали портрети Ігоря Коломойського, Юлії Тимошенко та Віктора Пінчука.
Зря забыт зе президент, очень натурально получился
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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