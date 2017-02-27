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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6776677767786779

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 220
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
37%
81
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 09:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:Переможцями в різних вікових категоріях стали портрети Ігоря Коломойського, Юлії Тимошенко та Віктора Пінчука.

Зря забыт зе президент, очень натурально получился
Зображення
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  #<1 ... 6776677767786779
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