Додано: Суб 14 лис, 2020 13:29

kluychkooleg написав: Поделитесь, где смотрите самую оперативную (насколько можно) информацию по Межбанку.

Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза. Поделитесь, где смотрите самую оперативную (насколько можно) информацию по Межбанку.Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.

Понимаю, что делать сейчас нечего и типа свободного времени стало больше. Может провести его лучше с близкими друзьями и семьей?Х.З где смотреть на сегодня... Да и нужна ли такая информация это большой вопрос. На мой взгляд важное происходит на дневном и недельном графиках курсов валют.Очевидно, что когда люди всем пытаются доказать, что они специалисты высшего класса и даже эксперты по валютному рынку, то иметь дела с этими людьми не стоит. В крайнем случае можно выслушать их платные советы и ... как с женщиной все сделать наоборот.Результат будет не убыточный. К такому выводу я пришел еще лет 20 назад.