Зря забыт зе президент, очень натурально получился
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 лис, 2020 09:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зря забыт зе президент, очень натурально получился
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:20
Поделитесь, где смотрите самую оперативную (насколько можно) информацию по Межбанку?
Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.
Я вот думаю, что никаких 29 не будет и те, что слились по 28,60, молодцы.
Так и будем болтаться между 28 - 28,50.
Из-за ковида спрос на валюту падает.
Ну и как бы еще вниз курс не пошел, когда окончательно станет ясно, что победе Байдена нично не унрожает.
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:29
Понимаю, что делать сейчас нечего и типа свободного времени стало больше. Может провести его лучше с близкими друзьями и семьей?
Х.З где смотреть на сегодня... Да и нужна ли такая информация это большой вопрос. На мой взгляд важное происходит на дневном и недельном графиках курсов валют.
Очевидно, что когда люди всем пытаются доказать, что они специалисты высшего класса и даже эксперты по валютному рынку, то иметь дела с этими людьми не стоит. В крайнем случае можно выслушать их платные советы и ... как с женщиной все сделать наоборот. Результат будет не убыточный. К такому выводу я пришел еще лет 20 назад.
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не ходіть по всяких помойках і вата сайтах
+50грн !
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