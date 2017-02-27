Поделитесь, где смотрите самую оперативную (насколько можно) информацию по Межбанку? Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.
Я вот думаю, что никаких 29 не будет и те, что слились по 28,60, молодцы. Так и будем болтаться между 28 - 28,50. Из-за ковида спрос на валюту падает. Ну и как бы еще вниз курс не пошел, когда окончательно станет ясно, что победе Байдена нично не унрожает.
kluychkooleg написав:Поделитесь, где смотрите самую оперативную (насколько можно) информацию по Межбанку. Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.
Понимаю, что делать сейчас нечего и типа свободного времени стало больше. Может провести его лучше с близкими друзьями и семьей?
Х.З где смотреть на сегодня... Да и нужна ли такая информация это большой вопрос. На мой взгляд важное происходит на дневном и недельном графиках курсов валют.
Очевидно, что когда люди всем пытаются доказать, что они специалисты высшего класса и даже эксперты по валютному рынку, то иметь дела с этими людьми не стоит. В крайнем случае можно выслушать их платные советы и ... как с женщиной все сделать наоборот. Результат будет не убыточный. К такому выводу я пришел еще лет 20 назад.
kluychkooleg написав:Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.
kluychkooleg написав:Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.
не ходіть по всяких помойках і вата сайтах
Ну так посоветуйте что-то более удобное и оперативное Как-то никогда в валютных вопросах не задумывался - вата там или не вата. Я же не пишу там. Где на график смотреть, мне все равно, главное, чтобы для меня была польза от этого.
kluychkooleg написав:Ну так посоветуйте что-то более удобное и оперативное Как-то никогда в валютных вопросах не задумывался - вата там или не вата. Я же не пишу там. Где на график смотреть, мне все равно, главное, чтобы для меня была польза от этого.
у любого форекс брокера работающего с гривной
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
kluychkooleg написав:Поделитесь, где смотрите самую оперативную (насколько можно) информацию по Межбанку. Я смотрю на курс.ком.уа, но они увеличили запаздывание для неплатной версии и раздражают своими прогнозами в начале дня, которые практически всегда в молоко. Еще и денег хотят для чтения обоснования этого левого прогноза.
Понимаю, что делать сейчас нечего и типа свободного времени стало больше. Может провести его лучше с близкими друзьями и семьей?
Х.З где смотреть на сегодня... Да и нужна ли такая информация это большой вопрос. На мой взгляд важное происходит на дневном и недельном графиках курсов валют.
Очевидно, что когда люди всем пытаются доказать, что они специалисты высшего класса и даже эксперты по валютному рынку, то иметь дела с этими людьми не стоит. В крайнем случае можно выслушать их платные советы и ... как с женщиной все сделать наоборот. Результат будет не убыточный. К такому выводу я пришел еще лет 20 назад.
Раз в месяц наступает необхдимость убить зарплату. Долго тянуть с этим не хочется, так как хочется "провести его лучше с близкими друзьями и семьей". И вот тут график МБ помогает сэкономить 10-20 копеек на долларе или Евро. А валютные эксперты да - или профаны, или проститутки (что прикажете написать) или флюгеры (пишут вслед за трендом, мгновенно переобуваясь на лету).
kluychkooleg написав:Ну так посоветуйте что-то более удобное и оперативное Как-то никогда в валютных вопросах не задумывался - вата там или не вата. Я же не пишу там. Где на график смотреть, мне все равно, главное, чтобы для меня была польза от этого.
matroSkin написав:2 раза написал, 3й раз - лень, цитирую: "По сути, валютный рынок пытается определить как адаптивный карантин и карантин выходного дня повлияют на потребительский рынок и спрос на импорт. Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки не продуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет. А значит — отвалится часть импортеров, что может снизить давление на курс", — говорит аналитик.
Ну, не все так очевидно. Тут очевидным может быть лишь одно, что спрос на импортные не продуктовые товары скорее всего не превысит спрос 2019 года. От этого надо плясать, по моему.
А то, что он упадет, я сомневаюсь, честно говоря. Обосновать свои сомнения я могу тем объективным фактором, что в страну вернулись из-за рубежа наши украинцы с заработков (порядка 45% ранее выехавших). А они от не продуктового импорта не захотят отказываться так как не бедные. Вот они то и могут поддержать ожидаемое аналитиком выше снижение спроса на импорт, а значит и давление на курс гривны.
Адаптивный карантин это плохо изученный еще фактор, который однозначно повлияет на сальдо внешней торговли, которое обычно задает краткосрочное (до одного года) направление движения курса гривны к другими иностранным валютам. Но не забываем, что в Украине давно уже наплевали на стратегическое развитие экономики и курс гривны к иностранным валютам чиста рыночный , следовательно больше оснований предположить скорее отбалансированный планер, а не плохо управляемую ракету на валютном рынке в связи с адаптивным карантином.