Додано: Суб 14 лис, 2020 14:06

matroSkin написав: 2 раза написал, 3й раз - лень, цитирую:

"По сути, валютный рынок пытается определить как адаптивный карантин и карантин выходного дня повлияют на потребительский рынок и спрос на импорт. Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки не продуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет. А значит — отвалится часть импортеров, что может снизить давление на курс", — говорит аналитик.

2 раза написал, 3й раз - лень, цитирую:"По сути, валютный рынок пытается определить как адаптивный карантин и карантин выходного дня повлияют на потребительский рынок и спрос на импорт. Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручкиритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет. А значит — отвалится часть импортеров, что может снизить давление на курс", — говорит аналитик.

чиста рыночный

Ну, не все так очевидно. Тут очевидным может быть лишь одно, что спрос на импортные не продуктовые товары скорее всего не превысит спрос 2019 года. От этого надо плясать, по моему.А то, что он упадет, я сомневаюсь, честно говоря. Обосновать свои сомнения я могу тем объективным фактором, что в страну вернулись из-за рубежа наши украинцы с заработков (порядка 45% ранее выехавших). А они от не продуктового импорта не захотят отказываться так как не бедные. Вот они то и могут поддержать ожидаемое аналитиком выше снижение спроса на импорт, а значит и давление на курс гривны.Адаптивный карантин это плохо изученный еще фактор, который однозначно повлияет на сальдо внешней торговли, которое обычно задает краткосрочное (до одного года) направление движения курса гривны к другими иностранным валютам. Но не забываем, что в Украине давно уже наплевали на стратегическое развитие экономики и курс гривны к иностранным валютам, следовательно больше оснований, а не плохо управляемую ракету на валютном рынке в связи с адаптивным карантином.