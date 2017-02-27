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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6777677867796780

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 220
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
4%
9
28,00-28,50
18%
40
28,50-29,00
37%
81
29,00-29,50
17%
37
29,50-30,00
6%
13
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
17
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:10

  kluychkooleg написав:ссылочку бы


Никто вам бесплатно инсайды не даст, на этом большие деньги зарабатывают. Поэтому остается только прогнозы аналитиков читать, у которых прогнозы сбываются. И анализировать различные индикаторы. Один из ключевых индикаторов - экономически обоснованный курс через ЗВР и денежные агрегаты.

Цифры можно найти в отчетах на сайте НБУ и других служб.
Например:
- оперативные данные НБУ: https://bank.gov.ua/files/ms_oper.xlsx
- данные службы статистики: http://www.ukrstat.gov.ua/imf/Pokaz.html
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 14 лис, 2020 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:12

  kluychkooleg написав:Раз в месяц наступает необхдимость убить зарплату. Долго тянуть с этим не хочется, так как хочется "провести его лучше с близкими друзьями и семьей". И вот тут график МБ помогает сэкономить 10-20 копеек на долларе или Евро.
А валютные эксперты да - или профаны, или проститутки (что прикажете написать) или флюгеры (пишут вслед за трендом, мгновенно переобуваясь на лету).

Подскажите как? О чем речь идет? О даче срочного поручения своему банку осуществить валютную операцию на межбанке?

Курсы налички сейчас быстро меняют, в зависимости от положения на межбанке. Головные конторы обменок быстро реагируют на межбанк, так как там торгуют.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:34

  vitaliian написав:
  matroSkin написав:Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет
если человеку нужна кастрюля и полотенце, то их не обязательно покупать в субботу/воскресенье. На счёт ресторанов и кинотеатров скорее всего да выручка упадёт.


Ну, если так же рассуждать, то можно и в ресторан пойти в понедельник вечером. :D
Рестораны и кафе пострадают, конечно, пока будут перестраивать свои графики работы. Ведь их основная выручка традиционно была по выходным. Но на вынос пока ж не запрещают им работать на выходных, а люди отдохнуть и покушать хорошо - рыбку там, шашлычок с овощами пиццу, хотят всегда. Выходить на улицу народу ж не запретили на выходных. Т.е. рестораны и кафе точно не умрут, а возможно оптимизируют свою деятельность и станут зарабатывать больше.

Хуже всего, что болеть начинают сейчас очень много. Давно были в поликлинике своей? Ну его на фиг. Людей валом, все заражают друг друга к тому же там. Из этого следует, что зарплаты у многих наемных работников сильно порежут, а владельцы многих фирм недополучат денег из-за того, что работать некому и из-за довольно глобальных изменений на рынках.

А при таком развитии дел с отсутствием лечения коронавируса покупать кастрюли в большом магазине, рискуя здоровьем как-то не захочется. Розница по этой причине, мне кажется, что пострадает в процентном соотношении более сильно, чем кафе и рестораны. А за ними пострадают и оптовики. Эффект мультипликатора в обратном, негативном смысле почувствуется всеми очень быстро.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:03

  buratinyo написав:
  kluychkooleg написав:Раз в месяц наступает необхдимость убить зарплату. Долго тянуть с этим не хочется, так как хочется "провести его лучше с близкими друзьями и семьей". И вот тут график МБ помогает сэкономить 10-20 копеек на долларе или Евро.
А валютные эксперты да - или профаны, или проститутки (что прикажете написать) или флюгеры (пишут вслед за трендом, мгновенно переобуваясь на лету).

Подскажите как? О чем речь идет? О даче срочного поручения своему банку осуществить валютную операцию на межбанке?

Курсы налички сейчас быстро меняют, в зависимости от положения на межбанке. Головные конторы обменок быстро реагируют на межбанк, так как там торгуют.


опреративно, да не все. Мне обычно удается покупать ниже Межбанка.
kluychkooleg
 
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