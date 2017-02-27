Никто вам бесплатно инсайды не даст, на этом большие деньги зарабатывают. Поэтому остается только прогнозы аналитиков читать, у которых прогнозы сбываются. И анализировать различные индикаторы. Один из ключевых индикаторов - экономически обоснованный курс через ЗВР и денежные агрегаты.
kluychkooleg написав:Раз в месяц наступает необхдимость убить зарплату. Долго тянуть с этим не хочется, так как хочется "провести его лучше с близкими друзьями и семьей". И вот тут график МБ помогает сэкономить 10-20 копеек на долларе или Евро. А валютные эксперты да - или профаны, или проститутки (что прикажете написать) или флюгеры (пишут вслед за трендом, мгновенно переобуваясь на лету).
Подскажите как? О чем речь идет? О даче срочного поручения своему банку осуществить валютную операцию на межбанке?
Курсы налички сейчас быстро меняют, в зависимости от положения на межбанке. Головные конторы обменок быстро реагируют на межбанк, так как там торгуют.
matroSkin написав:Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет
если человеку нужна кастрюля и полотенце, то их не обязательно покупать в субботу/воскресенье. На счёт ресторанов и кинотеатров скорее всего да выручка упадёт.
Ну, если так же рассуждать, то можно и в ресторан пойти в понедельник вечером. Рестораны и кафе пострадают, конечно, пока будут перестраивать свои графики работы. Ведь их основная выручка традиционно была по выходным. Но на вынос пока ж не запрещают им работать на выходных, а люди отдохнуть и покушать хорошо - рыбку там, шашлычок с овощами пиццу, хотят всегда. Выходить на улицу народу ж не запретили на выходных. Т.е. рестораны и кафе точно не умрут, а возможно оптимизируют свою деятельность и станут зарабатывать больше.
Хуже всего, что болеть начинают сейчас очень много. Давно были в поликлинике своей? Ну его на фиг. Людей валом, все заражают друг друга к тому же там. Из этого следует, что зарплаты у многих наемных работников сильно порежут, а владельцы многих фирм недополучат денег из-за того, что работать некому и из-за довольно глобальных изменений на рынках.
А при таком развитии дел с отсутствием лечения коронавируса покупать кастрюли в большом магазине, рискуя здоровьем как-то не захочется. Розница по этой причине, мне кажется, что пострадает в процентном соотношении более сильно, чем кафе и рестораны. А за ними пострадают и оптовики. Эффект мультипликатора в обратном, негативном смысле почувствуется всеми очень быстро.
kluychkooleg написав:Раз в месяц наступает необхдимость убить зарплату. Долго тянуть с этим не хочется, так как хочется "провести его лучше с близкими друзьями и семьей". И вот тут график МБ помогает сэкономить 10-20 копеек на долларе или Евро. А валютные эксперты да - или профаны, или проститутки (что прикажете написать) или флюгеры (пишут вслед за трендом, мгновенно переобуваясь на лету).
Подскажите как? О чем речь идет? О даче срочного поручения своему банку осуществить валютную операцию на межбанке?
Курсы налички сейчас быстро меняют, в зависимости от положения на межбанке. Головные конторы обменок быстро реагируют на межбанк, так как там торгуют.
опреративно, да не все. Мне обычно удается покупать ниже Межбанка.