Додано: Суб 14 лис, 2020 14:34

vitaliian написав: matroSkin написав: Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет если человеку нужна кастрюля и полотенце, то их не обязательно покупать в субботу/воскресенье. На счёт ресторанов и кинотеатров скорее всего да выручка упадёт. если человеку нужна кастрюля и полотенце, то их не обязательно покупать в субботу/воскресенье. На счёт ресторанов и кинотеатров скорее всего да выручка упадёт.

Ну, если так же рассуждать, то можно и в ресторан пойти в понедельник вечером.Рестораны и кафе пострадают, конечно, пока будут перестраивать свои графики работы. Ведь их основная выручка традиционно была по выходным. Но на вынос пока ж не запрещают им работать на выходных, а люди отдохнуть и покушать хорошо - рыбку там, шашлычок с овощами пиццу, хотят всегда. Выходить на улицу народу ж не запретили на выходных. Т.е. рестораны и кафе точно не умрут, а возможно оптимизируют свою деятельность и станут зарабатывать больше.Хуже всего, что болеть начинают сейчас очень много. Давно были в поликлинике своей? Ну его на фиг. Людей валом, все заражают друг друга к тому же там. Из этого следует, что зарплаты у многих наемных работников сильно порежут, а владельцы многих фирм недополучат денег из-за того, что работать некому и из-за довольно глобальных изменений на рынках.А при таком развитии дел с отсутствием лечения коронавируса покупать кастрюли в большом магазине, рискуя здоровьем как-то не захочется. Розница по этой причине, мне кажется, что пострадает в процентном соотношении более сильно, чем кафе и рестораны. А за ними пострадают и оптовики. Эффект мультипликатора в обратном, негативном смысле почувствуется всеми очень быстро.